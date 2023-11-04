Умеров озвучил Пентагону одну из главных потребностей ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Умеров озвучил Пентагону одну из главных потребностей ВСУ

Рустем Умеров
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Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Они обсудили одну из главных потребностей ВСУ.

Что обсудил Умеров с главой Пентагона

Министр обороны Рустем Умеров в разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином отметил потребности Сил обороны в боеприпасах.

Еженедельный телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Благодарю США и министра Остина за новый пакет военной помощи Украине, - отметил он.

Министр добавил, что обсудил с американским коллегой последние события на фронте и состояние подготовки сил обороны.

Я отметил текущие потребности Украины: больше боеприпасов для наших воинов, - подчеркнул Умеров.

Масштабная нехватка боеприпасов уже дает о себе знать

По словам Дениса Шмыгаля, он не собирается молчать о том, что на сегодня стало известно об огромном дефиците боеприпасов не только в Украине, но и во всем мире.

Мы понимаем, что должны производить их здесь, в Украине, потому что по всему миру они закончились, они исчерпаны. Все составы пустые, – подчеркнул глава правительства.

Денис Шмигаль уверяет, что его команда делает выводы из уроков резкого увеличения производства беспилотников, которое выросло с "нескольких десятков прошлого года" до "десятков тысяч" в 2023 году.

По его словам, развитие индустрии закупок снарядов, артиллерии и средств ПВО является гораздо более сложной задачей, чем для беспилотников, в условиях глобального дефицита ключевых компонентов и сырья.

К слову, в начале мая Совет ЕС одобрил решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планируется передать Украине миллион снарядов.

Помимо прямых поставок из составов стран-членов ЕС также организованы совместные закупки снарядов.

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