Почему произошла задержка поставок миллиона боеприпасов Украине — в ЕС объяснили причину

Как в ЕС аргументировали задержку поставок боеприпасов Украине

Мы должны признать, что мы еще не достигли тех объемов, которые необходимы для продолжения этой военной поддержки Украине, - сказал он. Поделиться

Говоря о финансовом пакете в 50 млрд евро со стороны ЕС в поддержку Киева, президент Литвы заверил, что политическая воля для его принятия есть. Он выразил надежду, что консенсус по этому вопросу будет найден в течение нескольких месяцев.

Вопрос в том, хватит ли этих денег, ведь речь идет о более продолжительном периоде времени, а это значит, что (сумма) также должна быть разделена на годы. Тогда мы получим среднегодовую сумму, которая будет меньше 18 млрд (евро), выделенных в этом году, – сказала Науседа. Поделиться

В то же время президент Литвы подчеркнул, что страны договорились вернуться к этому вопросу, если Киеву действительно понадобится больше средств.

Боеприпасы для Украины

Издание пишет, что заказы касались 155 мм снарядов для артиллерии, а осуществляло их Европейское оборонное агентство (EDA).

Стоимость закупок по этой схеме составляет два миллиарда евро. Ее запустили еще в марте, чтобы предоставить ВСУ один миллион артиллерийских снарядов до конца текущего года.

Семь государств-членов уже разместили заказы на 155-мм боеприпасы по ускоренной процедуре EDA. В ближайшие недели и месяцы могут появиться дополнительные заказы, например, для национальных целей пополнения запасов, - сообщило агентство в ответ на запрос агентства Reuters. Поделиться

Агентство отказалось назвать страны, заявив, что каждое правительство должно объявить о своих распоряжениях. В ответ на запрос Reuters министерство обороны Литвы подтвердило, что она одна из стран.

EDA также отказалось назвать стоимость и количество заказов, заявив, что большинство информации конфиденциально.

Однако в агентстве заявили, что сделки заключались как на снарядах, так и на компонентах, таких как детонаторы, снаряды, заряды и капсюли.

В заявлении говорится, что схема охватывает четыре "современных огневых платформ, разработанных и производимых в Европе... и наиболее часто используемых украинскими вооруженными силами". Упоминаются французские CAESAR, польские Krab, немецкие PzH2000 и словацкие Zuzana C/2000.

Разместив заказы до конца этого месяца, страны имеют право подать заявку на возмещение расходов на боеприпасы, закупленные для Украины, из фонда ЕС, Европейского фонда мира.