Почему произошла задержка поставок миллиона боеприпасов Украине — в ЕС объяснили причину

Президент Литвы Гитанас Науседа пояснил, что задержки с предоставлением Украине обещанных Евросоюзом артснарядов связаны с ограниченными возможностями военно-промышленного комплекса.
Как в ЕС аргументировали задержку поставок боеприпасов Украине
Говоря о финансовом пакете в 50 млрд евро со стороны ЕС в поддержку Киева, президент Литвы заверил, что политическая воля для его принятия есть. Он выразил надежду, что консенсус по этому вопросу будет найден в течение нескольких месяцев.
В то же время президент Литвы подчеркнул, что страны договорились вернуться к этому вопросу, если Киеву действительно понадобится больше средств.
Боеприпасы для Украины
Издание пишет, что заказы касались 155 мм снарядов для артиллерии, а осуществляло их Европейское оборонное агентство (EDA).
Стоимость закупок по этой схеме составляет два миллиарда евро. Ее запустили еще в марте, чтобы предоставить ВСУ один миллион артиллерийских снарядов до конца текущего года.
Агентство отказалось назвать страны, заявив, что каждое правительство должно объявить о своих распоряжениях. В ответ на запрос Reuters министерство обороны Литвы подтвердило, что она одна из стран.
EDA также отказалось назвать стоимость и количество заказов, заявив, что большинство информации конфиденциально.
Однако в агентстве заявили, что сделки заключались как на снарядах, так и на компонентах, таких как детонаторы, снаряды, заряды и капсюли.
В заявлении говорится, что схема охватывает четыре "современных огневых платформ, разработанных и производимых в Европе... и наиболее часто используемых украинскими вооруженными силами". Упоминаются французские CAESAR, польские Krab, немецкие PzH2000 и словацкие Zuzana C/2000.
Разместив заказы до конца этого месяца, страны имеют право подать заявку на возмещение расходов на боеприпасы, закупленные для Украины, из фонда ЕС, Европейского фонда мира.
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