Чому сталася затримка постачання мільйона боєприпасів Україні — в ЄС пояснили причину

Президент Литви Гітанас Науседа пояснив, що затримки з наданням Україні обіцяних Євросоюзом артснарядів пов'язані з обмеженими можливостями військово-промислового комплексу.

Як в ЄС аргументували затримку постачання боєприпасів Україні

Ми повинні визнати, що ми ще не досягли тих обсягів, які необхідні для продовження надання цієї військової підтримки Україні, - сказав він. Поширити

Говорячи про фінансовий пакет у 50 млрд євро з боку ЄС на підтримку Києва, президент Литви запевнив, що політична воля для його ухвалення є. Він висловив сподівання, що консенсус щодо цього питання буде знайдений протягом декількох місяців.

Питання в тому, чи вистачить цих грошей, адже мова йде про більш тривалий період часу, а це означає, що (сума) також повинна бути розділена на роки. Тоді ми отримаємо середньорічну суму, яка буде меншою, ніж 18 млрд (євро), виділених цього року, – сказала Науседа. Поширити

Водночас президент Литви наголосив, що країни домовилися повернутися до цього питання, якщо Києву дійсно знадобиться більше коштів.

Боєприпаси для України

Видання пише, що замовлення стосувалися 155 мм снарядів для артилерії, а здійснювала їх Європейська оборонна агенція (EDA).

Вартість закупок за цією схемою становить два мільярди євро. Її запустили ще в березні, щоби надати для ЗСУ один мільйон артилерійських снарядів до кінця поточного року.

Сім держав-членів вже розмістили замовлення на 155-мм боєприпаси за прискореною процедурою EDA. Найближчими тижнями та місяцями можуть з'явитися додаткові замовлення, наприклад, для національних цілей поповнення запасів, - повідомило агентство у відповідь на запит агентства Reuters. Поширити

Агентство відмовилося назвати країни, заявивши, що кожен уряд має оголосити про свої розпорядження. У відповідь на запит Reuters міністерство оборони Литви підтвердило, що вона є однією з країн.

EDA також відмовилося назвати вартість та кількість замовлень, заявивши, що більшість інформації є конфіденційною.

Однак в агентстві заявили, що угоди укладалися як на снаряди, так і на компоненти, такі як детонатори, снаряди, заряди та капсулі.

У заяві йдеться, що схема охоплює чотири "сучасні вогневі платформи, розроблені та вироблені в Європі... і які найчастіше використовуються українськими збройними силами". Згадуються французькі CAESAR, польські Krab, німецькі PzH2000 та словацькі Zuzana C/2000.

Розмістивши замовлення до кінця цього місяця, країни мають право подати заявку на відшкодування витрат на боєприпаси, закуплені для України, із фонду ЄС, Європейського фонду миру.