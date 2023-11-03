500 млн евро. Нидерланды обещают Украине новую партию боеприпасов

Нидерланды будут в дальнейшем обеспечивать "постоянный поток определенных боеприпасов" в Украину. Данный пакет поступит в середине 2024 года.

Нидерланды объявили о новом пакете помощи Украины

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен после визитов в Харьков и Киев пообещала выделить Украине 500 миллионов евро на боеприпасы.

Об этом сообщила нидерландская газета Het Parool.

Оллонгрен сказала, что средства будут выделены к середине следующего года. По ее словам, Украина способна продолжать борьбу, если она знает, что "мы продолжаем посылать такие вещи".

Нидерланды, отметила Оллонгрен, пообещали и дальше обеспечивать "постоянный поток определенных боеприпасов".

Украинцы, будь то на передовой, будь то в городе или правительстве, все еще такие же боевые, как и в начале полномасштабного вторжения РФ, – сказала Оллонгрен. Поделиться

Оллонгрен встретилась с Зеленским

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен снова приехала в Киев и уже встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

О визите Оллонгрен в Украину стало известно из сообщения пресс-службы Офиса президента о ее встрече с Владимиром Зеленским.

Президент поблагодарил главу Минобороны Нидерландов за ее большое внимание к Украине, роль ее страны в коалиции F-16 и передачу других важных видов вооружения, и "высоко оценил" итоги состоявшегося 30 октября телефонного разговора с премьером Нидерландов Марком Рютте.

Returning from a visit to 🇺🇦 Ukraine, where I also visited the eastern city of Kharkiv. The images of the badly damaged city are seared into my memory. Thinking of the victims and the people who live there, so close to the Russian threat. (1/3) pic.twitter.com/uEHR9wZCoT — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) November 2, 2023

На встрече Зеленский рассказал Оллонгрен о ситуации на фронте.

В конце встречи Владимир Зеленский вручил министру орден князя Ярослава Мудрого III степени – "за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины".