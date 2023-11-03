500 млн евро. Нидерланды обещают Украине новую партию боеприпасов

Нидерланды будут в дальнейшем обеспечивать "постоянный поток определенных боеприпасов" в Украину. Данный пакет поступит в середине 2024 года.
Нидерланды объявили о новом пакете помощи Украины
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен после визитов в Харьков и Киев пообещала выделить Украине 500 миллионов евро на боеприпасы.
Об этом сообщила нидерландская газета Het Parool.
Оллонгрен сказала, что средства будут выделены к середине следующего года. По ее словам, Украина способна продолжать борьбу, если она знает, что "мы продолжаем посылать такие вещи".
Нидерланды, отметила Оллонгрен, пообещали и дальше обеспечивать "постоянный поток определенных боеприпасов".
Оллонгрен встретилась с Зеленским
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен снова приехала в Киев и уже встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.
О визите Оллонгрен в Украину стало известно из сообщения пресс-службы Офиса президента о ее встрече с Владимиром Зеленским.
Президент поблагодарил главу Минобороны Нидерландов за ее большое внимание к Украине, роль ее страны в коалиции F-16 и передачу других важных видов вооружения, и "высоко оценил" итоги состоявшегося 30 октября телефонного разговора с премьером Нидерландов Марком Рютте.
На встрече Зеленский рассказал Оллонгрен о ситуации на фронте.
В конце встречи Владимир Зеленский вручил министру орден князя Ярослава Мудрого III степени – "за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины".
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