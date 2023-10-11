Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи
Категория
Мир
Дата публикации

Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи

Kajsa Ollongren
Нидерланды помогают Украине
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Нидерланды снова поставят в Украину товары военного назначения. В комплект входят дроны, оборудование для разминирования и боеприпасы.

Нидерланды передадут Украине новый пакет военной помощи

Нидерланды 11 октября объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи. В него вошли средства разминирования, боеприпасы и дроны.

Об этом сообщает министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Нидерланды снова поставили в Украину товары военного назначения. В комплект входят дроны, оборудование для разминирования и боеприпасы. Они крайне необходимы и поддерживают операции украинских Вооруженных сил по освобождению территорий от российских оккупантов, говорится в заявлении.

Оллонгрен сказала, что с учетом последней поставки общая стоимость поставляемого оборудования составила 2,1 миллиарда евро.

Из них почти 1 миллиард евро (993 миллиона евро) приходится на прямые поставки. Это касается балансовой стоимости оборудования.

Кроме того, в настоящее время передано в дар коммерчески приобретенное военное оборудование на сумму 468 миллионов евро. Остальные расходы поступают из разных военных фондов, в которые вносят свой вклад Нидерланды.

Нидерланды активно помогают Украине

Нидерланды передали в Международный фонд для Украины более 100 миллионов евро. В комплект помощи входят гусеницы и двигатели для бронетехники, аварийные мосты и оборудование для танков. Кроме того, речь идет об оборудовании для разминирования.

За последние недели украинские силы добились прогресса в борьбе с хорошо защищенными российскими постами. Это показывает, что у украинцев есть возможность отразить российское вторжение, если мы сможем предоставить для этого средства, говорится в заявлении.

Также сегодня было объявлено, что США при поддержке Дании и Нидерландов принимают на себя ведущую роль в предоставлении долгосрочной поддержки ВВС Украины.

В основе этого лежит инициатива Нидерландов и Дании по организации обучения и, наконец, доставки F-16 в Украину. Нидерланды работают над созданием тренировочного центра F-16 в Румынии.

Впоследствии там будут проходить подготовку пилоты из стран-союзников НАТО и Украины.

Недавно Нидерланды выделили новый пакет помощи Украине на 102 миллиона евро. Деньги, в частности, будут направлены на реформы и подготовку нашей страны к зиме.

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