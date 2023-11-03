500 млн євро. Нідерланди обіцяють Україні нову партію боєприпасів

Нідерланди надалі забезпечуватимуть "постійний потік певних боєприпасів" до України. Даний пакет надійде до середини 2024 року.

Нідерланди оголосили про новий пакет допомоги України

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен після візитів до Харкова та Києва пообіцяла виділити Україні 500 мільйонів євро на боєприпаси.

Про це повідомила нідерландська щоденна газета Het Parool.

Оллонгрен сказала, що кошти будуть виділені до середини наступного року. За її словами, Україна здатна продовжувати боротьбу, якщо вона знає, що "ми продовжуємо надсилати такі речі".

Нідерланди, зазначила Оллонгрен, пообіцяли і надалі забезпечувати "постійний потік певних боєприпасів".

Українці, чи то на передовій, чи то в місті, чи в уряді, все ще такі ж бойові, як і на початку повномасштабного вторгнення РФ, – сказала Оллонгрен. Поширити

Оллонгрен зустрілася з Зеленським

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен знову приїхала до Києва та вже зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Про візит Оллонгрен в Україну стало відомо з повідомлення пресслужби Офісу президента про її зустріч з Володимиром Зеленським.

Президент подякував главі Міноборони Нідерландів за її велику увагу до України, роль її країни у коаліції F-16 і передачі інших важливих видів озброєння, та "високо оцінив" підсумки телефонної розмови з прем'єром Нідерландів Марком Рютте, яка відбулася 30 жовтня.

Returning from a visit to 🇺🇦 Ukraine, where I also visited the eastern city of Kharkiv. The images of the badly damaged city are seared into my memory. Thinking of the victims and the people who live there, so close to the Russian threat. (1/3) pic.twitter.com/uEHR9wZCoT — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) November 2, 2023

На зустрічі Зеленський розповів Оллонгрен про ситуацію на фронті.

Наприкінці зустрічі Володимир Зеленський вручив міністерці орден князя Ярослава Мудрого III ступеня – "за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України".