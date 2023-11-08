Інформація про "звільнення" Залужного. Умєров виступив з коментарем

За словами очільника Міноборони України Рустема Умєрова, чутки про звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного — просто новий інформаційний вкид.
Умєров просить українців не звертати увагу на фейки
За словами глави Міноборони, нові чутки про звільнення Валерія Залужного – "вкид від одного з депутатів".
Ба більше, Рустем Умєров закликав український народ не допомагати країні-агресорці у її регулярних спробах розколоти наше суспільство.
Ключове завдання сьогодні – сконцентруватися на захисті нашої батьківщини від ворога.
Звідки насправді взялися чутки про звільнення Залужного
7 листопада народний депутат Володимир Ар'єв від "Євросолідарності" опублікував у соцмережах допис, що його "джерело" нібито повідомило йому про те, що чинного Головнокомандувача ЗСУ мають намір звільнити.
За його словами, відповідне подання готове і внесене на розгляд керівництва держави.
Що цікаво, трохи пізніше Ар’єв видалив пост, заявивши, що декілька інших його "інсайдерів" почали спростовувати цю інформацію.
Однак старий пост депутата вже почали активно поширювати російські пропагандисти.
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