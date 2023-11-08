Інформація про "звільнення" Залужного. Умєров виступив з коментарем
Категорія
Україна
Дата публікації

Інформація про "звільнення" Залужного. Умєров виступив з коментарем

Рустем Умєров
Рустем Умєров

За словами очільника Міноборони України Рустема Умєрова, чутки про звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного — просто новий інформаційний вкид.

Умєров просить українців не звертати увагу на фейки

За словами глави Міноборони, нові чутки про звільнення Валерія Залужного – "вкид від одного з депутатів".

Ба більше, Рустем Умєров закликав український народ не допомагати країні-агресорці у її регулярних спробах розколоти наше суспільство.

Ключове завдання сьогодні – сконцентруватися на захисті нашої батьківщини від ворога.

Деякі нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство – це нічим не краще того, що роблять російські пропагандисти. Інформаційна війна є складовою російської агресії проти України. Не варто ставати в ній пішаками і тим більше помічниками. Усім в країні сьогодні варто зосередитись на питаннях оборони та робити все, щоб посилити нашу державу, – підкреслив Рустем Умєров.

Звідки насправді взялися чутки про звільнення Залужного

7 листопада народний депутат Володимир Ар'єв від "Євросолідарності" опублікував у соцмережах допис, що його "джерело" нібито повідомило йому про те, що чинного Головнокомандувача ЗСУ мають намір звільнити.

За його словами, відповідне подання готове і внесене на розгляд керівництва держави.

Що цікаво, трохи пізніше Ар’єв видалив пост, заявивши, що декілька інших його "інсайдерів" почали спростовувати цю інформацію.

Я знімаю попередній пост про подання на ставку щодо звільнення Залужного. Наразі з багатьох інших джерел кажуть, що це не так. Сподіваюсь, що буде чітке повідомлення про те, що ніхто Залужного звільняти не збирається і що всі ці ігри закінчаться, - написав депутат.

Однак старий пост депутата вже почали активно поширювати російські пропагандисти.

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