Це була моя помилка. Залужний заявив про глухий кут на фронті

За словами Головнокомандувач ЗСУ Валерія Залужного, ситуація на полі бою зайшла у глухий кут, оскільки він припустився помилки та повірив у те що шалені втрати особового складу армії РФ зможуть зупинити війну.

Чому блискавичного прориву ЗСУ досі не сталося

Валерій Залужний звертає увагу на те, що протягом 5 місяців контрнаступу наші воїни змогли просунутися лише на 17 кілометрів.

А наш ворог воював аж десять місяців навколо Бахмута на сході, "щоб взяти місто розміром 6 на 6 кілометрів".

Головнокомандувач ЗСУ не приховує, що поточна ситуація на фронті нагадує йому події Першої світової війни.

Так само, як і в Першій світовій війні, ми досягли рівня технологій, який ставить нас у глухий кут… Глибокого і красивого прориву, швидше за все, не буде, - попереджає він. Поширити

На переконання Залужного, для виходу з цього глухого кута потрібен потужний технологічний стрибок.

Головнокомандувач ЗСУ також не приховує той факт, що повільне просування українських військ під час контрнаступу підірвало сподівання міжнародних партнерів на те, що Україна змусить диктатора Путіна сісти за стіл переговорів чи взагалі вивести свою армію.

У чому полягала помилка Залужного

Як відверто зізнається генерал, доволі довго він вірив в те, що йому вдасть виграти війну, знекровивши армію РФ, однак цього не сталося.

Це була моя помилка. Росія втратила щонайменше 150 000 загиблих. У будь-якій іншій країні такі втрати зупинили б війну, – пояснює Залужний. Поширити

Однак, як виявилося згодом, у країні-агресорці життя коштує дешево, а Путін орієнтується на Першу і Другу світові війни, в яких Росія втратила десятки мільйонів людей.

За словами Валерія Залужного, ЗСУ повинні були б рухати зі швидкістю 30 км на день, прориваючи рубежі армії РФ.

Якщо ви подивитеся на підручники НАТО і на математичні розрахунки, які ми робили [при плануванні контрнаступу], то чотирьох місяців повинно було вистачити, щоб дійти до Криму, воювати в Криму, повернутися з Криму і знову піти туди і назад, – саркастично зазначає Головнокомандувач. Поширити

Однак українські воїни разом з технікою застрягали на мінних полях, з яких вкрай важко вибратися.

Залужний описує поле бою, на якому сучасні сенсори можуть виявити будь-яку концентрацію сил, а сучасна високоточна зброя може її знищити.