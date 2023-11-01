Після удару ЗСУ по Бердянську РФ ховає військову авіацію у Таганрозі

Російські окупанти, ймовірно, до Таганрогу перемістили саме ті машини, що зберегли боєздатність після удару ЗСУ ракетами ATACMS по Бердянську.

Російські літаки перебазувалися з Бердянська до Таганрога

У відкритому доступі з’явився супутниковий знімок, який демонструє наступне – уже 31 жовтня 2023 року російські загарбники зосередили на авіабазі в місті Таганрог свій 21 гелікоптер типів Ка-52 та Ми-8.

Стверджується, що це були саме ті гелікоптери, які армія РФ тримала в аеропорту тимчасово окупованого Бердянська до удару Сил оборони України з використанням ОТРК ATACMS 17 жовтня 2023 року, і які були звідти виведені уже станом на 29 жовтня цього року, тобто менш ніж за 2 тижні після проведеного удару. Відповідну публікацію в своєму профілі на Twitter виклав військовий аналітик Брейді Афрік (Brady Africk).

21 Russian helicopters were at Taganrog air base when this latest satellite image was captured. pic.twitter.com/NosZ76KO7J — Brady Africk (@bradyafr) October 31, 2023

Цей знімок дозволяє оцінити лише сам факт раптової появи такої кількості вертольотів на російській базі в Таганрозі, яка раніше використовувалась як майданчик для Су-25СМ3.

Якщо ж припускати, що російські окупанти до Таганрогу перемістили саме ті машини, що зберегли боєздатність, і міркувати географічними категоріями, то виходить, що армія РФ просто перемістила свої ударні гелікоптери для можливої підтримки військ на інших напрямках.

Russian helicopters left Berdyansk airport in southern Ukraine after Ukrainian forces struck the site with ATACMS earlier this month. pic.twitter.com/Aj1y5cYlAm — Brady Africk (@bradyafr) October 30, 2023

Можливо, росіяни хочуть тепер використовувати Таганрог не тільки як новий злітний майданчик для своїх ударних гелікоптерів, але також і як своєрідний "перевалочний пункт" для ремонту своїх "бортів" армійської авіації у випадку нових ударів ATACMS від Сил оборони України по ворожим летовищам.

У Таганрозі, до речі, є авіаремонтний завод, але його відома спеціалізація досі була хіба що по ремонту та обслуговуванню літаків радіолокаційного дозору А-50 та А-50У.

Що відомо про наслідки “бавовни” на аеродромах у Бердянську та Луганську

За інформацією аналітиків OSINT-проєкту Oryx, в результаті влучних ударів ЗСУ ракетами ATACMS по аеродромах армії РФ у Бердянську та Луганську було знищено 7 ударних вертольотів Ка-52 Алігатор і два вертольоти Мі-8.

Ще 15 вертольотів - вісім Ка-52 і сім Мі-8 - отримали пошкодження.