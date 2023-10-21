У тимчасово окупованому Бердянську пролунав потужний вибух — фото

Вибухи в Бердянську

Місцеві Телеграм-канали повідомляють про гучний вибух в районі аеродрому Бердянська або села Новопетрівка.

Зазначається, що вибух чули в усьому місті, водночас ППО російських окупантів не спрацювало.

Російські війська традиційно заявили, що спрацювало ППО, проте там ще “уточнюють інформацію“. Водночас зам закликали “не вірити ІПСО ЗСУ“.

Удар по аеродромах Бердянська та Луганська

Нагадаємо, що 17 жовтня Сили оборони завдали ударів по аеродромах у Бердянську та Луганську.

За даними Сил спеціальних операцій, внаслідок операції DRAGONFLY там були знищені дев'ять гелікоптерів різних модифікацій, спецтехніка, пускова установка ППО та склад боєприпасів.

Також це був перший випадок застосування Силами оборони ракет ATACMS американського виробництва.