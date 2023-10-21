Во временно оккупированном Бердянске раздался мощный взрыв — фото

Взрывы в Бердянске

Местные Телеграмм-каналы сообщают о громком взрыве в районе аэродрома Бердянска или села Новопетровка.

Отмечается, что взрыв слышали по всему городу, в то же время ПВО российских окупантов не сработало.

Российские войска традиционно заявили, что сработало ПВО, однако там еще "уточняют информацию". В то же время зам призвали "не верить ИПСО ВСУ".

Удар по аэродромам Бердянска и Луганска

Напомним, что 17 октября Силы обороны нанесли удары по аэродромам в Бердянске и Луганске.

По данным Сил специальных операций, в результате операции DRAGONFLY там были уничтожены девять вертолетов разных модификаций, спецтехника, пусковая установка ПВО и склад боеприпасов.

Также это был первый случай применения силами обороны ракет ATACMS американского производства.