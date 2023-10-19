Журналисты показали спутниковые снимки последствия ударов ATACMS по аэродрому в Луганске — фото
Категория
Украина
Дата публикации

Журналисты показали спутниковые снимки последствия ударов ATACMS по аэродрому в Луганске — фото

Ракетная атака
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Источник:  Радио Свобода

На спутниковых снимках международного аэропорта "Луганск" после ракетных ударов ВСУ ракетами ATACMS видны повреждения.

Последствия атаки по аэропорту Луганска

Проект Схемы опубликовал спутниковый снимок луганского аэропорта за 18 октября от Planet Labs.

Снимок зафиксировал повреждения на аэродроме после ударов украинской армией.

Что известно об ударах по аэродромам Луганска и Бердянска

17 октября Силы специальных операций сообщили о проведении операции "DRAGONFLY" по поражению аэродромов в Бердянске и Луганске.

Военные рассказали, что имели информацию о пребывании на аэродромах во временно оккупированных Бердянске и Луганске значительного количества авиационной и специальной техники и боеприпасов.

Координаты и необходимые данные переданы для поражения подразделениям Сил обороны. В результате нанесения огневого удара в ночь с 16 на 17 октября оккупанты понесли значительные потери.

В целом на обоих аэродромах уничтожено:

  • девять вертолетов разных модификаций

  • специальная техника, которая находилась на аэродромах

  • пусковая установка ПВО

  • склад боеприпасов

  • повреждены взлетные полосы аэродромов

  • десятки погибших оккупантов

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