Журналісти показали супутникові знімки наслідки ударів ATACMS по аеродрому в Луганську — фото

На супутникових знімках міжнародного аеропорту «Луганськ» після ракетних ударів ЗСУ ракетами ATACMS видно пошкодження.

Наслідки атаки по аеропорту Луганська

Проєкт «Схеми» опублікував супутниковий знімок луганського аеропорту за 18 жовтня від Planet Labs.

Знімок зафіксував пошкодження на летовищі після ударів українською армією.

Що відомо про удари по аеродромам Луганська та Бердянська

17 жовтня Сили спеціальних операцій повідомили про проведення операції “DRAGONFLY” по ураженню аеродромів в Бердянську та Луганську.

Військові розповіли, що мали інформацію про перебування на аеродромах в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, та боєприпасів.

Координати та необхідні дані передано для ураження підрозділам Сил оборони. У результаті нанесення вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня окупанти понесли значні втрати. Поширити

Загалом на обох аеродромах знищено: