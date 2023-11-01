После удара ВСУ по Бердянску РФ прячет военную авиацию в Таганроге

Российские оккупанты, вероятно, в Таганрог переместили именно те машины, которые сохранили боеспособность после удара ВСУ ракетами ATACMS по Бердянску.

Российские самолеты перебазировались из Бердянска в Таганрог

В открытом доступе появился спутниковый снимок, который демонстрирует следующее – уже 31 октября 2023 года российские захватчики сосредоточили на авиабазе в городе Таганрог свой 21 вертолет типов Ка-52 и Ми-8.

Утверждается, что это были именно те вертолеты, которые армия РФ держала в аэропорту временно оккупированного Бердянска до удара Сил обороны Украины с использованием ОТРК ATACMS 17 октября 2023 года, которые были оттуда выведены уже по состоянию на 29 октября этого года, т.е. недели после проведённого удара. Соответствующую публикацию в своем профиле в Twitter изложил военный аналитик Брейди Африк (Brady Africk).

21 Russian helicopters were at Taganrog air base when this latest satellite image was captured. pic.twitter.com/NosZ76KO7J — Brady Africk (@bradyafr) October 31, 2023

Этот снимок позволяет оценить лишь сам факт внезапного появления такого количества вертолетов на российской базе в Таганроге, которое ранее использовалось как площадка для Су-25СМ3.

Если же предполагать, что российские оккупанты в Таганрог переместили именно те машины, которые сохранили боеспособность, и рассуждать географическими категориями, то получается, что армия РФ просто переместила свои ударные вертолеты для возможной поддержки войск на других направлениях.

Russian helicopters left Berdyansk airport in southern Ukraine after Ukrainian forces struck the site with ATACMS earlier this month. pic.twitter.com/Aj1y5cYlAm — Brady Africk (@bradyafr) October 30, 2023

Возможно, россияне хотят теперь использовать Таганрог не только как новую взлетную площадку для своих ударных вертолетов, но также и как своеобразный "перевалочный пункт" для ремонта своих "бортов" армейской авиации в случае новых ударов ATACMS от Сил обороны Украины по вражеским аэропортам.

В Таганроге, кстати, авиаремонтный завод, но его известная специализация до сих пор была разве что по ремонту и обслуживанию самолетов радиолокационного дозора А-50 и А-50У.

Что известно о последствиях "бавовны" на аэродромах в Бердянске и Луганске

По информации аналитиков OSINT-проекта Oryx, в результате точных ударов ВСУ ракетами ATACMS по аэродромам армии РФ в Бердянске и Луганске было уничтожено 7 ударных вертолетов Ка-52 Аллигатор и два вертолета Ми-8.

Еще 15 вертолетов – восемь Ка-52 и семь Ми-8 – получили повреждения.