ЗСУ за добу знищили майже тисячу військових РФ, 43 артсистем та літак — зведення Генштабу

Українські воїни за минулу добу ліквідували 930 загарбників, ворожий літак, 43 ББМ, 43 артилерійські системи та 18 танків.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 930 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків − 5 241 (+18) од,

бойових броньованих машин − 9 877 (+43) од,

артилерійських систем − 7 292 (+42) од,

РСЗВ − 850 (+4) од,

засобів ППО − 566 (+3) од,

літаків − 322 (+1) од,

гелікоптерів − 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 488 (+20) од,

крилатих ракет − 1 549 (+2) од,

кораблів/катерів − 20 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 9 658 (+34) од,

спеціальної техніки − 1 032 (+13) од.

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де наші захисники відбили 10 атак противника.

На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Хромового, Кліщіївки та Андріївки. Тут українські захисники відбили 15 атак противника. У той же час загарбники вели безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку, але українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Сєверне та Первомайське Донецької області, де Силами оборони відбито 7 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак.

На Шахтарському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

На Лиманському та Запорізькому напрямках росіяни наступальних дій не вели.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки.