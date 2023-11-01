За жовтень ЗСУ знищили майже 23 тис російських окупантів та 521 танк — Міноборони

З 1 до 31 жовтня армія РФ безповоротно втратила 22 920 своїх солдатів, за кількістю знищених загарбників цей місяць став другим за весь час повномасштабної російської агресії.

Результативний жовтень для ЗСУ

Упродовж жовтня українські воїни знищили майже 23 тисячі російських окупантів. Також ліквідовано близько 3,5 тисяч ворожого озброєння та техніки, зокрема, рекордну за увесь час кількість російських танків.

Жовтень, упродовж якого російські війська у жорстоких боях намагалися оточити і захопити українську Авдіївку, став другим за кількістю знищеної живої сили загарбників за весь час повномасштабної війни. Підсумки ворожих втрат підбив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

З 1 до 31 жовтня російські окупаційні війська безповоротно втратили 22 920 своїх солдатів, за кількістю знищених загарбників цей місяць став другим за весь час повномасштабної російської агресії: у середньому за місяць російська армія втрачає близько 14,4 тисячі окупантів.

За місяць також знищено 3494 одиниці російського озброєння та військової техніки.

Так, у жовтні українські воїни ліквідували:

521 російський танк (це рекордний показник за весь час повномасштабної війни, що практично вдвічі перевищує середній – 249 одиниць за місяць);

843 бойових броньованих машини (у середньому за місяць знищується 468 одиниць);

773 артилерійських системи (другий за весь час повномасштабної війни результат, у середньому за місяць Росія втрачає 345 одиниць);

48 РСЗВ (у середньому 40 одиниць за місяць);

26 установок ППО (у середньому 27 одиниць за місяць);

741 одиниця автотехніки (третій результат за увесь час, у середньому за місяць Росія втрачає 458 одиниць);

86 одиниць спецтехніки (в середньому 49 одиниць за місяць);

5 літаків (середній показник – 15);

8 гелікоптерів (середній показник – 15);

425 БПЛА (в середньому 260 за місяць);

18 ворожих ракет (середній показник – 74 за місяць).

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Сили оборони України 31 жовтня продовжили ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 5 радіолокаційних станцій, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 11 артилерійських засобів противника.