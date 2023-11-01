За октябрь ВСУ уничтожили почти 23 тыс российских оккупантов и 521 танк — Минобороны

С 1 по 31 октября армия РФ безвозвратно потеряла 22 920 своих солдат, по количеству уничтоженных захватчиков этот месяц стал вторым за все время полномасштабной российской агрессии.
Результативный октябрь для ВСУ
В течение октября украинские воины уничтожили около 23 тысяч российских окупантов. Также ликвидировано около 3,5 тысячи вражеского вооружения и техники, в частности, рекордное за все время количество российских танков.
Октябрь, в течение которого российские войска в жестоких боях пытались оцепить и захватить украинскую Авдеевку, стал вторым по количеству уничтоженной живой силы захватчиков за все время полномасштабной войны. Итоги вражеских потерь подвел первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.
С 1 по 31 октября российские оккупационные войска безвозвратно потеряли 22 920 своих солдат, по количеству уничтоженных захватчиков этот месяц стал вторым за все время полномасштабной российской агрессии: в среднем за месяц российская армия теряет около 14,4 тысяч оккупантов.
За месяц также уничтожены 3494 единицы российского вооружения и военной техники.
Так, в октябре украинские воины ликвидировали:
521 российский танк (это рекордный показатель за все время полномасштабной войны, практически вдвое превышающий средний – 249 единиц в месяц);
843 боевых бронированных машин (в среднем за месяц уничтожается 468 единиц);
773 артиллерийские системы (второй за все время полномасштабной войны результат, в среднем за месяц Россия теряет 345 единиц);
48 РСЗО (в среднем 40 единиц в месяц);
26 установок ПВО (в среднем 27 единиц в месяц);
741 единица автотехники (третий результат за все время, в среднем за месяц Россия теряет 458 единиц);
86 единиц спецтехники (в среднем 49 единиц в месяц);
5 самолетов (средний показатель – 15);
8 вертолетов (средний показатель – 15);
425 БПЛА (в среднем 260 в месяц);
18 вражеских ракет (средний показатель – 74 в месяц).
Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ
Силы обороны Украины 31 октября продолжили ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили 5 радиолокационных станций, 2 пункта управления, 3 зенитно-ракетных комплекса и 11 артиллерийских средств противника.
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