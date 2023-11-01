ВСУ уничтожили 5 РЛС, 3 ЗРК и 11 артсистем армии РФ — сводка Генштаба

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 01.11.2023 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток произошло 43 боевых столкновения.

Всего враг нанес 4 ракетных и 59 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Кроме того, российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 20 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 3 ракеты и 18 ударных БПЛА. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, ранены среди гражданского населения.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Прогресс, Чуйковка, Голышевское, Павловка, Степок, Высокое Сумской области; Борисовка, Волчанск, Охримовка, Строевка Харьковской области.

В Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где наши воины отбили 8 атак. Противник нанес авиационных ударов в районах Петропавловки, Купянска, Куриловки, Степной Новоселовки и Чернещины Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Двухлетняя, Масютовка, Синковка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества, Выемки, Спорного и Веселого Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении кафиры 10 раз безуспешно пытались восстановить утраченное положение недалеко от Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Также противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Южной Донецкой области. Нанес авиационный удар неподалеку от Ивановского Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Орехово-Василовка, Марково, Клещиевка, Предтечино, Белая Гора, Щербиновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Северного и Первомайского Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 5 атак. Также противник нанес авиационных ударов в районах Калинового, Новоалександровки, Семеновки, Орловки, Ласточкиного и Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Ласточкино, Авдеевка, Тоненько, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки Донецкой области, где Силами обороны отбиты 16 атак. Также противник нанес авиационный удар в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Водяное, Богоявленко, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении во враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационных ударов вблизи Новоселовки, Новоданиловки, Роботиного Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Волшебное, Орехов, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Казацкое, Львове Херсонской области. Вражеские артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Томарино, Змиевка, Берислав, Милово Херсонской области; Очаков Николаевской области и Грушевка.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 5 радиолокационных станций, 2 пункта управления, 3 зенитно-ракетных комплекса и 11 артиллерийских средств противника.