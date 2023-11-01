ВСУ за сутки уничтожили почти 700 оккупантов и 30 ББМ – сводка Генштаба

Армия РФ продолжает нести потери в войне против Украины. За прошедшие сутки силы обороны уничтожили 680 захватчиков, 12 вражеских танков и 23 артиллерийских системы.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 680 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков − 5 223 (+12) ед,

боевых бронированных машин – 9 834 (+30) ед,

артиллерийских систем − 7 250 (+23) ед,

РСЗО − 846 (+2) ед,

средств ПВО − 563 (+1) ед,

самолетов − 321 (+0) ед,

вертолетов − 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 468 (+28) ед,

крылатых ракет − 1 547 (+1),

кораблей/катеров − 20 (+0) ед,

подлодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 9 624 (+34) ед,

специальной техники – 1 019 (+3) ед.

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении во враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Надежда Луганской области, где наши защитники отбили более 10 атак противника.

На лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Клищиевки и Андреевки, где наши защитники отразили 5 атак оккупантов. Также враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Южного Донецкой области. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении противник не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Для поддержки своих войск применяет авиацию. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Так, безуспешными были наступательные действия захватчиков в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Северное, Первомайское, Степное Донецкой области, где наши защитники отразили около 20 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак окупантов.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия у Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

В Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области, успеха не имел.

В Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.