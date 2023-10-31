Армия РФ пыталась атаковать на 6 направлениях — сводка Генштаба

Украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

Вражеские атаки

Всего за прошедшие сутки враг нанес 7 ракетных и 90 авиационных ударов, совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, сегодня ночью, российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 2 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 и 1 управляемую авиационную ракету Х-59. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все БПЛА противника.

Авиационные удары получили: Стогнии, Петропавловка, Сеньково, Первомайское Харьковской области; Серебрянское лесничество, Спорное, Выемка, Андреевка, Курдюмовка, Архангельское, Новокалиново, Новобахмутовка, Семеновка, Степное, Бердичи, Авдеевка, Северное, Орловка, Марьинка, Александрополь, Катериновка, Новомихайловка, Угледар Донецк Новодаровка, Новоданиловка, Роботино Запорожской области; Новоберислав, Змиевка, Казацкое, Ивановка, Берислав, Николаевка, Антоновка, Тягинка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где наши защитники отбили 2 атаки противника.

На лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки, где наши защитники отразили 3 атаки. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупант не оставляют попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненько, Первомайское Донецкой области, где Силы обороны отразили более 5 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 15 атак занарбников.

На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники отразили атаку врага в районе Старомайорского Донецкой области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, еще 1 - по зенитно-ракетному комплексу противника. Также противовоздушной обороной Украины уничтожены 12 ударных БпЛА, 2 управляемые авиационные ракеты и 6 разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств и 6 других важных целей противника.