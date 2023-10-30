Войска РФ пытаются наступать под Бахмутом — сводка Генштаба

Российские захватчики пытались вернуть утраченное положение возле Клищиевки на Бахмутском направлении, однако потерпели неудачу.

Атаки россиян

В течение суток произошло 30 боевых столкновений. В общей сложности россияне нанесли семь ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 12 ударных БпЛА типа Shahed-136/131, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и четыре баллистические ракеты "Искандер-М".

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все ударные БПЛА и две управляемые авиационные ракеты противника.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

наВолынском и Полесском направленияхоперативная обстановка без значительных конфигураций. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

наСеверском и Слобожанском направленияхпротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, производит обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Диброва Черниговской области; Атинское, Степок, Грабовское Сумской области; Стрелка, Строевка Харьковской области.

наКупянском направлениивраг вел безуспешные штурмовые действия в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Каменка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

наЛиманском направлениивраг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества, Спорного, Выемки Донецкой области. Также обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Раздоловка Донецкой области.

наБахмутском направлениивраг безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Клещиевки и нанес авиационных ударов в районах Андреевки, Курдюмовки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области.

наАвдеевском направлениивраг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненько, Первомайское Донецкой области, где Силами обороны отбито 5 атак. Также противник нанес авиационные удары в районах Архангельского, Новокалинового, Новобахмутовки, Семеновки, Степного, Бердичев, Авдеевки, Северного, Орловки Донецкой области.

Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись 15 населенным пунктам, среди них Александрополь, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное Донецкой области.

наМарьинском направлениипротивник при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники отразили более 10 атак. Также противник нанес авиационные удары в районах Александрополя, Екатериновки, Новомихайловки Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказалось около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

наШахтерском направлениипротивник вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Угледара Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

наЗапорожском направлениипротивник наступательных (штурмовых) действий не вел. В то же время нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, в частности, Малиновка, Полтавка, Гуляйпольское, Орехов, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

наХерсонском направленииоккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новоберислав, Змиевка, Казацкое, Берислав, Николаевка, Тягинка Херсонской области. Вражеские артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Херсон, Кизомис, Белозерка Херсонской области и Солончаки, Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении и штурмовые действия на Бахмутском направлении. ВСУ наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девять артиллерийских средств и еще шесть других важнейших целей российских захватчиков.