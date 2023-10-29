ВСУ за сутки уничтожили три ракеты "Искандер" армии РФ – сводка Генштаба

Авиация Сил обороны также нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 660 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков ‒ 5175 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 9758 (+9) ед,

артиллерийских систем – 7188 (+8) ед,

РСЗО – 834 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 558 (+0) ед,

самолетов – 320 (+0) ед,

вертолетов – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5399 (+0),

крылатые ракеты ‒ 1544 (+3),

корабли /катера ‒ 20 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9532 (+8) ед,

специальная техника – 1012 (+1).

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, где наши защитники отразили 5 атак противника.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжал перегруппировку войск.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили атаки противника в районе Хромового Донецкой области. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Клещиевки и Андреевки. Здесь наши защитники отразили более 10 атак противника. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Керамика, Новокалинового, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опросного Донецкой области, где силами обороны отражено более 15 атак врага.

На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отразили более 20 атак врага.

На Шахтерском направлении наши защитники отразили все атаки противника вблизи Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в районе западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении , наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 3 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К".

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также артиллерийское средство противника.