ВСУ продвигаются под Лиманом — DeepState

Бойцы 68-й отдельной егерской бригады и смежные подразделения смогли выбить российских окупантов из западных окраин Сергеевки.
Что известно о контрнаступлении ВСУ возле западных окраин Сергеевки
Украинские военные в результате продолжительных боев смогли отбросить оккупантов из западных окраин Сергеевки на Лиманском направлении. Сразу несколько подразделений вместе с 68-й егерской бригадой выбили войска РФ с нескольких позиций, однако попытки врага восстановить хоть что-то продолжаются.
Один из бойцов 68-й бригады заявил, что успеха удалось добиться благодаря дронам и слаженной работе подразделений.
Как россияне комментируют наступление ВСУ
По словам солдат РФ, украинские воины пытались продвинуться вдоль линии Роботино-Вербово (10 км к югу – 18 км к юго-востоку от Орехова), в направлении Копани (11 км к юго-западу от Орехова) и вблизи Новопрокоповки (16 км к югу от Ореховая).
Один из российских военкоров даже публично признал, что бойцы ВСУ совершили продвижение вдоль линии Копани-Роботино-Вербовое.
Минобороны России и другие российские источники утверждали, что российские войска отразили украинские атаки у Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки), Новодаровки (15 км юго-западнее Великой Новоселки), и Приютное (16 км юго-западнее Великой Новоселки) .
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