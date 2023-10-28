ВСУ продвигаются под Лиманом — DeepState

Что известно о контрнаступлении ВСУ возле западных окраин Сергеевки

Украинские военные в результате продолжительных боев смогли отбросить оккупантов из западных окраин Сергеевки на Лиманском направлении. Сразу несколько подразделений вместе с 68-й егерской бригадой выбили войска РФ с нескольких позиций, однако попытки врага восстановить хоть что-то продолжаются.

Один из бойцов 68-й бригады заявил, что успеха удалось добиться благодаря дронам и слаженной работе подразделений.

Благодаря мощной работе FPV-шников, сжигавших машины на подходах… Благодаря "скидерам", которые убивали подкрепление врага… Благодаря слаженной работе АГСников и МКшников (автоматические гранатометы, — ред.), особенно вторых, мы убили их очень много и у них шансов не было, - передают слова бойца аналитики. Поделиться

Как россияне комментируют наступление ВСУ

По словам солдат РФ, украинские воины пытались продвинуться вдоль линии Роботино-Вербово (10 км к югу – 18 км к юго-востоку от Орехова), в направлении Копани (11 км к юго-западу от Орехова) и вблизи Новопрокоповки (16 км к югу от Ореховая).

Один из российских военкоров даже публично признал, что бойцы ВСУ совершили продвижение вдоль линии Копани-Роботино-Вербовое.