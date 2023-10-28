ЗСУ мають успіх під Лиманом — DeepState

Бійці 68-ї окремої єгерської бригади та суміжні підрозділи змогли вибити російських окупантів із західних околиць Сергіївки.
Що відомо про контрнаступ ЗСУ біля західних околиць Сергіївки
Українські військові в результаті тривалих боїв змогли відкинути окупантів із західних околиць Сергіївки на Лиманському напрямку. Одразу кілька підрозділів разом із 68-ю єгерською бригаду вибили війська РФ з кількох позицій, проте спроби ворога відновити бодай щось тривають.
Один із бійців 68-ї бригади заявив, що успіху вдалося досягти завдяки дронам та злагодженій роботі підрозділів.
Як росіяни коментують наступ ЗСУ
За словами солдатів РФ, українські воїни намагалися просунутися вздовж лінії Роботине-Вербове (10 км на південь – 18 км на південний схід від Оріхова), у напрямку Копані (11 км на південний захід від Оріхова) та поблизу Новопрокопівки (16 км на південь від Оріхова).
Один з російських воєнкорів навіть публічно визнав, що бійці ЗСУ здійснили просування вздовж лінії Копані-Роботине-Вербове.
Міноборони Росії та інші російські джерела стверджували, що російські війська відбили українські атаки біля Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки), Новодарівки ( 15 км на південний захід від Великої Новосілки), та Приютне (16 км на південний захід від Великої Новосілки).
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-