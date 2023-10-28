ЗСУ мають успіх під Лиманом — DeepState

Що відомо про контрнаступ ЗСУ біля західних околиць Сергіївки

Українські військові в результаті тривалих боїв змогли відкинути окупантів із західних околиць Сергіївки на Лиманському напрямку. Одразу кілька підрозділів разом із 68-ю єгерською бригаду вибили війська РФ з кількох позицій, проте спроби ворога відновити бодай щось тривають.

Один із бійців 68-ї бригади заявив, що успіху вдалося досягти завдяки дронам та злагодженій роботі підрозділів.

Завдяки потужній роботі FPV-шників, які спалювали машини на підходах… Завдяки "скідьорам", які вбивали підкріплення ворога… Завдяки злагодженій роботі АГСників та МКшників (автоматичні гранатомети, — ред.), особливо других, ми вбили їх дуже багато і в них шансів не було, — передають слова бійця аналітики. Поширити

Як росіяни коментують наступ ЗСУ

За словами солдатів РФ, українські воїни намагалися просунутися вздовж лінії Роботине-Вербове (10 км на південь – 18 км на південний схід від Оріхова), у напрямку Копані (11 км на південний захід від Оріхова) та поблизу Новопрокопівки (16 км на південь від Оріхова).

Один з російських воєнкорів навіть публічно визнав, що бійці ЗСУ здійснили просування вздовж лінії Копані-Роботине-Вербове.