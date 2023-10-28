ЗСУ відбили атаку армії РФ біля Вербового та завдали 5 ударів по ворожих позиціях — зведення Генштабу

Українські військові відбили низку провальних атак злочинної армії РФ в районі Вербового на території Запорізької області.

Що відомо про втрати армії РФ та атаки по Україні

Зазначається, що протягом доби українські військові 48 разів вступали у бій із підрозділами російської окупаційної армїі.

Продовжується ведення наступальної операції у напрямку окупованого армією РФ Мелітополя у Запорізькій області і на південному фланзі в районі Бахмута — на Донеччині.

Українські вороги завдають російським окупантам численних втрат і виснажують уздовж усієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала пʼять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та артилерійський засіб противника.

У той же час ворог протягом доби завдав по Україні 5 ракетних та 18 авіаударів, здійснив 20 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.

Є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Також, російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні, застосувавши чотири крилаті ракети наземного базування “Іскандер-К”.

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено три крилаті ракети.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту