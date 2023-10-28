ВСУ отбили атаку армии РФ возле Вербового и нанесли 5 ударов по вражеским позициям — сводка Генштаба

Украинские военные отразили ряд провальных атак преступной армии РФ в районе Вербового на территории Запорожской области.
Что известно о потерях армии РФ и атаках по Украине
Отмечается, что за сутки украинские военные 48 раз вступали в бой с подразделениями российской оккупационной армии.
Продолжается ведение наступательной операции по направлению оккупированного армией РФ Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута — Донецкой области.
Украинские враги наносят российским оккупантам многочисленные потери и истощают вдоль всей линии фронта.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и артиллерийское средство противника.
В то же время враг в течение суток нанес по Украине 5 ракетных и 18 авиаударов, совершил 20 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.
Есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Также, российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине, применив четыре крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К".
Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены три крылатые ракеты.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Сеньковка Черниговской области; Заруцкое, Турья Сумской области, Казачья Лопань, Старица, Волчанск Харьковской области.
На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, где наши защитники отразили пять атак противника. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Каменка, Красное Первое, Синьковка, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжал перегруппировку войск. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Клещиевки и Андреевки, где наши защитники отразили шесть атак противника. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Орехово-Василовка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Тонечко, Опросное Донецкой области, где Силами обороны отражено более 10 атак. Также противник нанес авиационный удар в районе Новобахмутовки Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Александрополь, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны отразили 16 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Екатериновки. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа.
На Шахтерском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского и южнее Золотой Нивы Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении противник пытался восстановить утраченное положение у Вербового Запорожской области, успеха не имел. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 30 населенным пунктам, в частности, Малиновка, Гульйпольское, Малая Токмачка, Роботино, Орехов Запорожской области.
На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Новоберислав, Казацкое, Одрадокаменка, Тягинка, Ивановка Херсонской области. Вражеские артиллерийские обстрелы подвергся Херсону.
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