ВСУ отбили атаку армии РФ возле Вербового и нанесли 5 ударов по вражеским позициям — сводка Генштаба

Что известно о потерях армии РФ и атаках по Украине

Отмечается, что за сутки украинские военные 48 раз вступали в бой с подразделениями российской оккупационной армии.

Продолжается ведение наступательной операции по направлению оккупированного армией РФ Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута — Донецкой области.

Украинские враги наносят российским оккупантам многочисленные потери и истощают вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и артиллерийское средство противника.

В то же время враг в течение суток нанес по Украине 5 ракетных и 18 авиаударов, совершил 20 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

Есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также, российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине, применив четыре крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К".

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены три крылатые ракеты.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта