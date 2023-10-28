ВСУ отбили атаку армии РФ возле Вербового и нанесли 5 ударов по вражеским позициям — сводка Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отбили атаку армии РФ возле Вербового и нанесли 5 ударов по вражеским позициям — сводка Генштаба

Генштаб ВСУ
Военные ВСУ
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Украинские военные отразили ряд провальных атак преступной армии РФ в районе Вербового на территории Запорожской области.

Что известно о потерях армии РФ и атаках по Украине

Отмечается, что за сутки украинские военные 48 раз вступали в бой с подразделениями российской оккупационной армии.

Продолжается ведение наступательной операции по направлению оккупированного армией РФ Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута — Донецкой области.

Украинские враги наносят российским оккупантам многочисленные потери и истощают вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и артиллерийское средство противника.

В то же время враг в течение суток нанес по Украине 5 ракетных и 18 авиаударов, совершил 20 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

Есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также, российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине, применив четыре крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К".

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены три крылатые ракеты.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Сеньковка Черниговской области; Заруцкое, Турья Сумской области, Казачья Лопань, Старица, Волчанск Харьковской области.

  • На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, где наши защитники отразили пять атак противника. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Каменка, Красное Первое, Синьковка, Берестово Харьковской области.

  • На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжал перегруппировку войск. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Раздолевка Донецкой области.

  • На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Клещиевки и Андреевки, где наши защитники отразили шесть атак противника. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Орехово-Василовка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

  • На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Тонечко, Опросное Донецкой области, где Силами обороны отражено более 10 атак. Также противник нанес авиационный удар в районе Новобахмутовки Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Александрополь, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное Донецкой области.

  • На Марьинском направлении Силы обороны отразили 16 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Екатериновки. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа.

  • На Шахтерском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского и южнее Золотой Нивы Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Урожайное Донецкой области.

  • На Запорожском направлении противник пытался восстановить утраченное положение у Вербового Запорожской области, успеха не имел. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 30 населенным пунктам, в частности, Малиновка, Гульйпольское, Малая Токмачка, Роботино, Орехов Запорожской области.

  • На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Новоберислав, Казацкое, Одрадокаменка, Тягинка, Ивановка Херсонской области. Вражеские артиллерийские обстрелы подвергся Херсону.

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