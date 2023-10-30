На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинскими воинами отбито 20 атак врага.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 860 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков ‒ 5190 (+15) ед,

боевых бронированных машин ‒ 9775 (+17) ед,

артиллерийских систем – 7202 (+14) ед,

РСЗО – 834 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 559 (+1) ед,

самолетов – 321 (+1) ед,

вертолетов – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5419 (+20),

крылатые ракеты ‒ 1544 (+0),

корабли /катера ‒ 20 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9555 (+23) ед,

специальная техника – 1014 (+2).

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

В Запорожском направлении враг 5 раз пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области, успеха не имел.

В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении кафиры вели безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, где украинские защитники отбили 7 атак.

На Лиманском направлении защитники отбили атаку врага юго-восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят оккупантам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку, но украинские воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Опросное, Первомайское Донецкой области. Здесь защитники отразили более 10 атак врага.

На Марьинском направлении россияне вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отразили 20 атак кафиров.

На Шахтерском направлении защитники отбили атаку противника южнее Угледара Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания украинских войск на угрожающие направления, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.