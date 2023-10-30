В США заявили о серьезном рывке ВСУ под Бахмутом

Как сообщает ISW, 29 октября Вооруженные силы Украины смогли продвинуться под Бахмутом за железнодорожный путь.

Стало известно о продвижении украинских воинов в районе Бахмута

Согласно данным Института изучения войны, обнародованные 29 октября геолокационные кадры подтверждают тот факт, что наши воины продвинулись за железнодорожный путь к югу от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Кроме того, указано, что бойцы ВСУ продвинулись на западе Запорожской области.

Как сообщает пресс-служба Генштаба, украинские силы продолжали штурмовые действия к югу от Бахмута и продолжали наступление на Мелитопольском (западе Запорожской области) направлении.

Известный российский военный блоггер недавно распространял информацию о том, что на прошлой неделе воины ВСУ смогли установить контроль над определенными позициями на Запорожском направлении (запад Запорожской области).

Связанный с Кремлем российский военный блоггер утверждал, что на прошлой неделе оккупанты пытались вернуть утраченные позиции вблизи Клищиевки и Андреевки и отвергли украинские силы с позиций у Берховского водохранилища (приблизительно 2 км северо-западнее Бахмута), - сказано в отчете американских аналитиков. Поделиться

По словам еще одного российского военкора, к югу от Бахмута продолжались позиционные бои.

Что еще известно о ситуации на фронте 29-30 октября

Согласно данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки было зафиксировано 60 боевых столкновений.

Кроме того, армия РФ нанесла один ракетный и 88 авиационных ударов, а также совершила 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.