ВСУ нанесли армии РФ сокрушительное поражение под Авдеевкой - спикер ОСУВ "Таврия"

Преступная армия РФ в результате провальных попыток наступления в районе Авдеевки Донецкой области потеряла около 6,5 тыс. военных и сотни танков и бронетехники.

Что известно о потерях армии РФ в районе Авдеевки

По информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, преступная армия РФ с 10 октября в результате безуспешных атакующих попыток в районе Авдеевки потеряла почти 6,5 тыс. военных.

Если говорить о количестве потерь, то Авдеевка – это самое большое поражение россиян. Ведь если считать с 10 октября, то общие потери противника на Донетчине в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" составили почти 6,5 тыс. человек Поделиться

Он подчеркнул, что в районе Авдеевки украинскими военными было уничтожено около 100 танков и почти 250 единиц другой вражеской бронетехники.

Только за последние сутки враг потерял в районе Авдеевки 5 танков, среди которых современные Т-90.

По словам Штупуна, в районе Авдеевки действует враждебная группировка численностью в 40 тыс. человек.

Что известно об успехах ВСУ на Таврическом направлении

По информации представителей ОСУВ "Таврия", только за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали на этом направлении почти 500 российских военных преступников.

Отмечается, что также 13 окупантов были взяты в плен.

Враг нанес 7 авиаударов по позициям ВСУ на Таврическом направлении и также 51 безуспешно пытался идти в атаку.

Кроме российских военных преступников 759 раз обстреляли позиции украинских военных.

Украинские военные успешно отбивают многочисленные вражеские атаки в районе Авдеевки Керамики, Новокалинового, Степного, Тоненького, Опросного.

В общей сложности было отражено более 15 попыток вражеских атак.

Более 20 враг безуспешно пытался атаковать в районах Марьинки и Новомихайловки.

Отражены вражеские атаки в районах Золотой Нивы и Старомайорского.

На территории Запорожской области украинские военные не дали оккупантам вернуть утраченные позиции к западу от Вербового.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта, - отмечается в сообщении ОСУВ "Таврия". Поделиться

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1217 огневых задач. Потери врага составили 489 человек, в том числе 13 террористов сдались в плен.

Также было уничтожено 25 единиц военной техники врага, в том числе: