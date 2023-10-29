ВСУ разбили колонну армии РФ, которая хотела прорвать оборону в Донецкой области – видео

Сухопутные войска опубликовали видео, как разбили колонну россиян, пытавшихся прорвать оборону в Донецкой области.
Военные РФ пытались прорвать оборону у Красногоровки
На видео можно увидеть, как российская техника двигается в сторону защитников возле села Красногоровка.
Уточняется, что видео показана работа артиллерии 31 ОМБр, 110 ОМБр, 116 ОБрТрО и Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.
Какая ситуация в Донецкой области
Преступная армия РФ подтягивает резервы для новой серии атак в районе Бахмута Донецкой области и ищет слабые места в обороне украинских военных.
По его словам, ситуация в районе Бахмута усложняется.
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