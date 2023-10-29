ВСУ разбили колонну армии РФ, которая хотела прорвать оборону в Донецкой области – видео

На Бахмутском направлении противник прилагает усилия, враг выводит новые резервные подразделения. Мы ликвидируем бригаду, и противник вынужден подтягивать новые бригады, чтобы не допустить нашего продвижения. Противник пытается восстановить утраченное положение, но успеха не имеет. Именно это и есть причина активизации на линии столкновения, - объясняет военный.