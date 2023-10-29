ВСУ разбили колонну армии РФ, которая хотела прорвать оборону в Донецкой области – видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ разбили колонну армии РФ, которая хотела прорвать оборону в Донецкой области – видео

Сухопутные войска ВС Украины
Техника
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Сухопутные войска опубликовали видео, как разбили колонну россиян, пытавшихся прорвать оборону в Донецкой области.

Военные РФ пытались прорвать оборону у Красногоровки

На видео можно увидеть, как российская техника двигается в сторону защитников возле села Красногоровка.

Уточняется, что видео показана работа артиллерии 31 ОМБр, 110 ОМБр, 116 ОБрТрО и Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Какая ситуация в Донецкой области

Преступная армия РФ подтягивает резервы для новой серии атак в районе Бахмута Донецкой области и ищет слабые места в обороне украинских военных.

Происходит активизация врага по всей линии боевого столкновения, начиная от Луганщины и заканчивая Донбасом и Херсонщиной. По всей линии фронта противник пытается нащупать слабые места в обороне ВСУ, и сконцентрировать там свое внимание, отмечает заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, майор Родион Кудряшов.

По его словам, ситуация в районе Бахмута усложняется.

На Бахмутском направлении противник прилагает усилия, враг выводит новые резервные подразделения. Мы ликвидируем бригаду, и противник вынужден подтягивать новые бригады, чтобы не допустить нашего продвижения. Противник пытается восстановить утраченное положение, но успеха не имеет. Именно это и есть причина активизации на линии столкновения, - объясняет военный.

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