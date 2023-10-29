ЗСУ розбили колону армії РФ, яка хотіла прорвати оборону на Донеччині — відео

Сухопутні війська оприлюднили відео, як розбили колону росіян, що намагалися прорвати оборону на Донеччині.

Військові РФ намагалися прорвати оборону біля Красногорівки

На відео можна побачити, як російська техніка суне у бік захисників біля села Красногорівка.

Уточнюється, що на відео показана робота артилерії 31 ОМБр, 110 ОМБр, 116 ОБрТрО та Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Яка ситуація на Донеччині

Злочинна армія РФ підтягує резерви для нової серії атак в районі Бахмута на Донеччині і шукає слабкі місця в обороні українських військових.

Відбувається активізація ворога по всій лінії бойового зіткнення, починаючи від Луганщини й закінчуючи Донеччиною й Херсонщиною. По всій лінії фронту противник намагається намацати слабкі місця в обороні ЗСУ, і сконцентрувати там свою увагу, - зазначає заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, майор Родіон Кудряшов. Поширити

За його словами, ситуація в районі Бахмута ускладнюється.