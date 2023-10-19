Сили оборони на Донеччині збили російський Су-25. Це п'ятий знищений літак за 10 діб

Російські війська продовжують намагатися за підтримки авіації оточити Авдіївку на Донеччині. Українські війська збили за останні 10 днів вже 5 ворожих літаків.
Ситуація на Донеччині
У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” російські окупанти не полишають спроб за підтримки авіації оточити Авдіївку.
Також окупанти безуспішно намагалися проводити наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського.
Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1434 вогневих завдання.
Загальні втрати окупантів склали 322 особи, 3 танки, 3 ББМ, 12 артилерійських систем, дві РСЗВ, один літак, 13 БпЛА, 5 одиниць автомобільної та 2 – спеціальної техніки окупантів.
Ситуація в Запорізькій області
Військові повідомляють, що у Токмаку Запорізької області російські терористи масово розселяються в багатоповерхових будинках, у квартирах, використовуючи цивільних в якості живого щита.
Також ЗСУ стримують ворога східніше Малої Токмачки Запорізької області.
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