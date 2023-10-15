Українські бійці збили російський гелікоптер Мі-8 — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські бійці збили російський гелікоптер Мі-8 — відео

Олександр Сирський
Мі-8

Українські війська збили російський гелікоптер Мі-8.

Десантники збили російський Мі-8

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що бійці 25-ї окремої повітрянодесантної бригади збили російський вертоліт.

Гарно горить. Молодці, воїни.

Втрати окупантів у війні проти України

З початку повномасштабної війни, українські війська збили 316 російських гелікоптерів та 317 літаків.

Втрати особового складу окупантів становлять 287 770 осіб.

Втрати іншої техніки:

  • танків - 4948 од,

  • бойових броньованих машин ‒ 9362 од,

  • артилерійських систем – 6866 од,

  • РСЗВ – 813 од,

  • засоби ППО ‒ 547 од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5269,

  • крилаті ракети ‒ 1531,

  • кораблі /катери ‒ 20 од,

  • підводні човни - 1 од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9249 од,

  • спеціальна техніка ‒ 976.

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