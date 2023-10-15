Українські бійці збили російський гелікоптер Мі-8 — відео

Українські війська збили російський гелікоптер Мі-8.
Десантники збили російський Мі-8
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що бійці 25-ї окремої повітрянодесантної бригади збили російський вертоліт.
Втрати окупантів у війні проти України
З початку повномасштабної війни, українські війська збили 316 російських гелікоптерів та 317 літаків.
Втрати особового складу окупантів становлять 287 770 осіб.
Втрати іншої техніки:
танків - 4948 од,
бойових броньованих машин ‒ 9362 од,
артилерійських систем – 6866 од,
РСЗВ – 813 од,
засоби ППО ‒ 547 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5269,
крилаті ракети ‒ 1531,
кораблі /катери ‒ 20 од,
підводні човни - 1 од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 9249 од,
спеціальна техніка ‒ 976.
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