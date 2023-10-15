Украинские бойцы сбили российский вертолет Ми-8 — видео

Украинские войска сбили российский вертолет Ми-8.
Десантники сбили российский Ми-8
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады сбили российский вертолет.
Потери оккупантов в войне против Украины
С начала полномасштабной войны, украинские войска сбили 316 российских вертолетов и 317 самолетов.
Потери личного состава оккупантов составляют 287 770 человек.
Потери другой техники:
танков - 4948 ед,
боевых бронированных машин 9362 ед,
артиллерийских систем – 6866 ед,
РСЗО – 813 ед,
средства ПВО ‒ 547 ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5269,
крылатые ракеты ‒ 1531,
корабли /катера ‒ 20 ед,
подлодки - 1 ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 9249 ед,
специальная техника – 976.
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