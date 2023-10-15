Украинские бойцы сбили российский вертолет Ми-8 — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские бойцы сбили российский вертолет Ми-8 — видео

Александр Сырский
Ми-8
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Украинские войска сбили российский вертолет Ми-8.

Десантники сбили российский Ми-8

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады сбили российский вертолет.

Хорошо горит. Молодцы, воины.

Потери оккупантов в войне против Украины

С начала полномасштабной войны, украинские войска сбили 316 российских вертолетов и 317 самолетов.

Потери личного состава оккупантов составляют 287 770 человек.

Потери другой техники:

  • танков - 4948 ед,

  • боевых бронированных машин 9362 ед,

  • артиллерийских систем – 6866 ед,

  • РСЗО – 813 ед,

  • средства ПВО ‒ 547 ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5269,

  • крылатые ракеты ‒ 1531,

  • корабли /катера ‒ 20 ед,

  • подлодки - 1 ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 9249 ед,

  • специальная техника – 976.

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