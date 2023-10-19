Силы обороны в Донецкой области сбили российский Су-25. Это пятый уничтоженный самолет за 10 суток
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны в Донецкой области сбили российский Су-25. Это пятый уничтоженный самолет за 10 суток

Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления
Су-25
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Российские войска продолжают пытаться при поддержке авиации окружить Авдеевку в Донецкой области. Украинские войска сбили за последние 10 дней уже 5 вражеских самолетов.

Ситуация в Донецкой области

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" российские оккупанты не оставляют попыток при поддержке авиации окружить Авдеевку.

Наши воины отбили 3 атаки врага и сбили еще один вражеский штурмовик Су-25. Это уже пятый самолет, сбитый на Донбассе за последние 10 суток.

Также оккупанты безуспешно пытались проводить наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1434 огневых задач.

Общие потери окупантов составили 322 человека, 3 танка, 3 ББМ, 12 артиллерийских систем, две РСЗО, один самолет, 13 БпЛА, 5 единиц автомобильной и 2 – специальной техники окупантов.

Ситуация в Запорожской области

Военные сообщают, что в Токмаке Запорожской области российские террористы массово расселяются в многоэтажных домах, в квартирах, используя гражданских в качестве живого щита.

Также ВСУ сдерживают врага восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины и наступательной операции на Мелитопольском направлении - имеют частичный успех юго-западнее Вербового на Запорожье.

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