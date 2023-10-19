Силы обороны в Донецкой области сбили российский Су-25. Это пятый уничтоженный самолет за 10 суток

Российские войска продолжают пытаться при поддержке авиации окружить Авдеевку в Донецкой области. Украинские войска сбили за последние 10 дней уже 5 вражеских самолетов.
Ситуация в Донецкой области
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" российские оккупанты не оставляют попыток при поддержке авиации окружить Авдеевку.
Также оккупанты безуспешно пытались проводить наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1434 огневых задач.
Общие потери окупантов составили 322 человека, 3 танка, 3 ББМ, 12 артиллерийских систем, две РСЗО, один самолет, 13 БпЛА, 5 единиц автомобильной и 2 – специальной техники окупантов.
Ситуация в Запорожской области
Военные сообщают, что в Токмаке Запорожской области российские террористы массово расселяются в многоэтажных домах, в квартирах, используя гражданских в качестве живого щита.
Также ВСУ сдерживают врага восточнее Малой Токмачки Запорожской области.
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