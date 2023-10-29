ЗСУ завдали армії РФ нищівної поразки під Авдіївкою — речник ОСУВ "Таврія"

Злочинна армія РФ в результаті провальних спроб наступу в районі Авдіївки на Донеччині втратила близько 6,5 тис військових та сотні танків і бронетехніки.

Що відомо про втрати армії РФ в районі Авдіївки

За інформацією керівника Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, злочинна армія РФ з 10 жовтня в результаті безуспішних атакувальних спроб в районі Авдіївки втратила майже 6,5 тис військових.

Якщо говорити про кількість втрат, то Авдіївка - це найбільша поразка росіян. Адже якщо рахувати з 10 жовтня, то загальні втрати противника на Донеччині у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" склали майже 6,5 тис осіб Поширити

Він підкреслив, що в районі Авдіївки українськими військовими було знищено близько 100 танків, та майже 250 одиниць іншої ворожої бронетехніки.

Тільки протягом останньої доби ворог втратив в районі Авдіївки 5 танків, серед яких сучасні Т-90.

За словами Штупуна, в районі Авдіївки діє вороже угруповання чисельністю у 40 тис осіб.

Що відомо про успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку

За інформацією представників ОСУВ “Таврія”, тільки протягом минулої доби українські військові ліквідували на цьому напрямку майже 500 російських військових злочинців.

Зазначається, що також 13 окупантів були взяті у полон.

Ворог завдав 7 авіаударів по позиціях ЗСУ на Таврійському напрямку та також 51 безуспішно пробував йти в атаку.

Окрім російські військові злочинці 759 разів обстріляли позиції українських військових.

Українські військові успішно відбивають численні ворожі атаки в районі Авдіївки Кераміки, Новокалинового, Степового, Тоненького, Опитного.

Загалом було відбито більше 15 спроб ворожих атак.

Більше 20 ворог безуспішно намагався атакувати в районах Мар’їнки та Новомихайлівки.

Відбито ворожі атаки в районах Золотої Ниви та Старомайорського.

На території Запорізької області українські військові не дали окупантам повернути втрачені позиції на захід від Вербового.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту, - зазначається у повідомленні ОСУВ “Таврія”. Поширити

Підрозділи ракетних військ та артилерії виконали 1217 вогневих завдань. Втрати ворога склали 489 осіб, зокрема 13 терористів здалися в полон.

Також було знищено 25 одиниць військової техніки ворога, зокрема: