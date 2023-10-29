ЗСУ розбили наступальний потенціал армії РФ на Куп'янському напрямку

Сили оборони домоглися виснаження окупантів.
Що відомо про успіхи ЗСУ на Куп'янському напрямку
Офіцер спецпідрозділу ГУР МО "Kraken" Костянтин Немічев у інтерв'ю NV поділився думками про російсько-українське протистояння, починаючи з 2014-го року, а також розповів про бої на Куп'янському напрямку.
Офіцер констатує, що 2022-го року в окупантів була ціль, і вони до неї йшли. Накопичували зброю, проводили мобілізацію, а потім зробили те, що планували — спробували захопити Україну. Але завдяки українцям, які стали на захист країни, їм цього не вдалося зробити.
У ЗСУ розповіли про чисельність російських військ на лимано-куп’янському напрямку
В той же час офіцер визнає, що в росіян дуже багато "м’яса", яке вони будуть перекидати на цей напрямок. Тому завдання Збройних сил - укріплюватись і стримувати натиск.
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