У США заявили про серйозний ривок ЗСУ під Бахмутом

Як повідомляє ISW, 29 жовтня Збройні сили України змогли просунутися під Бахмутом за залізничну колію.

Стало відомо про просування українських воїнів в районі Бахмута

Згідно з даними Інституту вивчення війни, оприлюднені 29 жовтня геолокаційні кадри підтверджують той факт, що наші воїни просунулися за залізничну колію на південь від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Окрім того, вказано, що бійці ЗСУ просунулися на заході Запорізької області.

Як зазначає пресслужба Генштабу, українські сили продовжували штурмові дії на південь від Бахмута та продовжували наступ на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку.

Відомий російський військовий блогер нещодавно поширював інформацію про те, що минулого тижня воїни ЗСУ змогли встановити контроль над певними позиціями на Запорізькому напрямку (захід Запорізької області).

Пов’язаний з Кремлем російський військовий блогер стверджував, що минулого тижня окупанти намагалися повернути втрачені позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки та відкинули українські сили з позицій біля Берхівського водосховища (приблизно 2 км на північний захід від Бахмута), - йдеться в звіті американських аналітиків. Поширити

За словами ще одного російського воєнкора, на південь від Бахмута тривали позиційні бої.

Що ще відомо про ситуацію на фронті 29-30 жовтня

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, Протягом минулої доби було зафіксовано 60 бойових зіткнень.

Окрім того, армія РФ завдала один ракетний та 88 авіаційних ударів, а також здійснила 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.