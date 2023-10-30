ЗСУ за добу відбили 20 атак армії РФ на Марʼїнському напрямку — зведення Генштабу

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українськими воїнами відбито 20 атак ворога.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 860 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків ‒ 5190 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 9775 (+17) од,

артилерійських систем – 7202 (+14) од,

РСЗВ – 834 (+0) од,

засоби ППО ‒ 559 (+1) од,

літаків – 321 (+1) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5419 (+20),

крилаті ракети ‒ 1544 (+0),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9555 (+23) од,

спеціальна техніка ‒ 1014 (+2).

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

На Запорізькому напрямку ворог 5 разів намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

Водночас, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де українські захисники відбили 7 атак.

На Лиманському напрямку оборонці відбили атаку ворога південно-східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Опитне, Первомайське Донецької області. Тут захисники відбили понад 10 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 20 атак окупантів.

На Шахтарському напрямку захисники відбили атаку противника південніше Вугледара Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.