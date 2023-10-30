ЗСУ за добу відбили 20 атак армії РФ на Марʼїнському напрямку — зведення Генштабу

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українськими воїнами відбито 20 атак ворога.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 860 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків ‒ 5190 (+15) од,
бойових броньованих машин ‒ 9775 (+17) од,
артилерійських систем – 7202 (+14) од,
РСЗВ – 834 (+0) од,
засоби ППО ‒ 559 (+1) од,
літаків – 321 (+1) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5419 (+20),
крилаті ракети ‒ 1544 (+0),
кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 9555 (+23) од,
спеціальна техніка ‒ 1014 (+2).
Яка ситуація на фронті
На Запорізькому напрямку ворог 5 разів намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.
Водночас, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де українські захисники відбили 7 атак.
На Лиманському напрямку оборонці відбили атаку ворога південно-східніше Тернів Донецької області.
На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Опитне, Первомайське Донецької області. Тут захисники відбили понад 10 атак ворога.
На Мар’їнському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 20 атак окупантів.
На Шахтарському напрямку захисники відбили атаку противника південніше Вугледара Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.
В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
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