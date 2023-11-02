ВСУ за сутки уничтожили почти тысячу военных РФ, 43 артсистем и самолет — сводка Генштаба

Украинские воины за минувшие сутки ликвидировали 930 захватчиков, вражеский самолет, 43 ББМ, 43 артиллерийских системы и 18 танков.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 930 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков − 5 241 (+18) ед,

боевых бронированных машин – 9 877 (+43) ед,

артиллерийских систем − 7 292 (+42) ед,

РСЗО − 850 (+4) ед,

средств ПВО − 566 (+3) ед,

самолетов − 322 (+1) ед,

вертолетов − 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 488 (+20) ед,

крылатых ракет − 1 549 (+2) ед,

кораблей/катеров − 20 (+0) ед,

подлодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 9 658 (+34) ед,

специальной техники – 1 032 (+13) ед.

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где наши защитники отразили 10 атак противника.

На Бахмутском направлении кафиры безуспешно пытались восстановить утраченное положение у Хромового, Клещиевки и Андреевки. Здесь украинские защитники отразили 15 атак противника. В то же время, захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районе Южного Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но украинские воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области, где Силами обороны были отражены 7 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак.

На Шахтерском направлении россияне вели безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского Донецкой области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении , наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В Лиманском и Запорожском направлениях россияне наступательных действий не вели.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления.