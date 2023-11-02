Это была моя ошибка. Залужный заявил о тупике на фронте

По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ситуация на поле боя зашла в тупик, поскольку он допустил ошибку и поверил в то, что безумные потери личного состава армии РФ смогут остановить войну.

Почему молниеносного прорыва ВСУ до сих пор не произошло

Валерий Залужный обращает внимание на то, что в течение 5 месяцев контрнаступления наши воины смогли продвинуться всего лишь на 17 километров.

А наш враг воевал десять месяцев вокруг Бахмута на востоке, "чтобы взять город размером 6 на 6 километров".

Главнокомандующий ВСУ не скрывает, что нынешняя ситуация на фронте напоминает ему события Первой мировой войны.

Так же, как и в Первой мировой войне, мы достигли уровня технологий, который ставит нас в тупик… Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет, – предупреждает он. Поделиться

По убеждению Залужного, для выхода из этого тупика нужен мощный технологический скачок.

Главнокомандующий ВСУ также не скрывает тот факт, что медленное продвижение украинских войск во время контрнаступления подорвало надежды международных партнеров на то, что Украина заставит диктатора Путина сесть за стол переговоров или вообще вывести свою армию.

В чем заключалась ошибка Залужного

Как откровенно признается генерал, достаточно долго он верил в то, что ему удастся выиграть войну, обескровив армию РФ, однако этого не произошло.

Это была моя ошибка. Россия потеряла не менее 150 000 погибшими. В любой другой стране такие потери остановили бы войну, – объясняет Залужный. Поделиться

Однако, как оказалось впоследствии, в стране-агрессорке жизнь стоит дешево, а Путин ориентируется на Первую и Вторую мировые войны, в которых Россия потеряла десятки миллионов человек.

По словам Валерия Залужного, ВСУ должны были двигаться со скоростью 30 км в день, прорывая рубежи армии РФ.

Если вы посмотрите на учебники НАТО и на математические расчеты, которые мы делали [при планировании контрнаступления], то четыре месяца должно было хватить, чтобы дойти до Крыма, воевать в Крыму, вернуться из Крыма и снова пойти туда и обратно, – саркастически отмечает Главнокомандующий. Поделиться

Однако украинские воины вместе с техникой застряли на минных полях, из которых очень трудно выбраться.

Залужный описывает поле сражения, на котором современные сенсоры могут обнаружить любую концентрацию сил, а современное высокоточное оружие может его уничтожить.