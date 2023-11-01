Залужний назвав п'ять "ключів" до перемоги України

Війна в Україні перетворюється на "позиційну", а отже перед світом постають нові виклики.
Що допоможе Україні скоріше перемогти
Головнокомандувач пояснив, що це на користь РФ, адже країна-агресорка зможе відновити свою військову міць. Водночас для того, щоб вийти з такого роду війни, ЗСУ необхідні "ключові військові можливості та технології". Залужний перерахував п’ять основних пунктів.
Цю складову військовий назвав найважливішою.
Воєначальник розповів, що на початку війни Україна мала 120 бойових літаків, але придатною до використання була лише третина з них. З його слів, ВПС РФ зберігають "значну перевагу" у повітрі та продовжують створювати нові ударні ескадрильї. Це вплинуло і на контрнаступ Сил оборони.
Також головнокомандувач наголосив важливій ролі безпілотників на фронті. Він пояснив, що БПЛА потрібні для ударів з використанням приманок, щоб перевантажити ППО Росії, та для полювання на ворожі дрони.
РЕБ Залужний назвав "ключем до перемоги у війні безпілотників".
Він розповів, що протягом останнього десятиліття Росії вдалося модернізувати свої сили РЕБ. Водночас 65% українських платформ постановки перешкод, якими володіли ЗСУ на початку війни, були вироблені ще в часи СРСР.
Третім завданням воєначальник визначив контрбатарейний вогонь, а саме ураження артилерії противника.
Він пояснив, що ефективність цієї зброї "різко знизилася", коли ворог удосконалив свою РЕБ. Нині Україні вдалося досягти паритету з Росією, маючи меншу кількість зброї. Це можливо через її вищу точність.
Залужний розповів, що на початку війни Україна мала обмежене та застаріле обладнання для розмінування. Проте навіть західні постачання досі не виправили ситуацію, адже місцями мінні поля простягаються на 20 кілометрів.
Останнім своїм пріоритетом головнокомандувач ЗСУ назвав нарощення резервів.
Залужний пояснив, що можливості підготовки резервів України також обмежені. Окрім того, він нагадав про різі ударів ЗС РФ по тренувальних центрах.
Він закликав не недооцінювати Росію, яка зазнала великих втрат, але "протягом значного часу" ще матиме перевагу в озброєнні, техніці та кількості снарядів.
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