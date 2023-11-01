Залужный назвал пять "ключей" к победе Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Залужный назвал пять "ключей" к победе Украины

Залужный
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Источник:  The Economist

Война в Украине превращается в "позиционную", а значит, перед миром встают новые вызовы.

Что поможет Украине скорей победить

Война сейчас переходит на новый этап: то, что мы в военных называем "позиционной" войной статического и изнурительного боя, - заявил он.

Главнокомандующий объяснил, что это в пользу РФ, ведь страна-агрессорша сможет восстановить свою военную мощь. В то же время для того чтобы выйти из такого рода войны, ВСУ необходимы "ключевые военные возможности и технологии". Залужный перечислил пять основных пунктов.

Эту составляющую военный назвал важнейшей.

Контроль над небом необходим для крупномасштабных наземных операций, подчеркнул он.

Военачальник рассказал, что в начале войны у Украины было 120 боевых самолетов, но пригодной к использованию была лишь треть из них. По его словам, ВВС РФ сохраняют "значительное преимущество" в воздухе и продолжают создавать новые ударные эскадрильи. Это повлияло и на контрнаступление сил обороны.

Также главнокомандующий отметил важную роль беспилотников на фронте. Он пояснил, что БПЛА нужны для ударов с использованием приманок для перегрузки ПВО России и для охоты на вражеские дроны.

РЭБ Залужный назвал "ключом к победе в войне беспилотников".

Он рассказал, что за последнее десятилетие России удалось модернизировать свои силы РЭБ. В то же время, 65% украинских платформ постановки препятствий, которыми владели ВСУ в начале войны, были произведены еще во времена СССР.

Третьей задачей военачальник определил контрбатарейный огонь, а именно поражение артиллерии противника.

В этой войне, как и в большинстве прошлых войн, артиллерийский, ракетный и ракетный огонь составляет 60-80% всех военных задач. Когда в прошлом году мы впервые получили западное оружие, мы успешно обнаружили русскую артиллерию и поразили ее, — отметил Залужный.

Он объяснил, что эффективность этого оружия "резко снизилась", когда враг усовершенствовал свою РЭБ. В настоящее время Украине удалось добиться паритета с Россией, имея меньшее количество оружия. Это возможно из-за ее более высокой точности.

Нам нужно создать наши локальные поля GPS – используя наземные антенны, а не только спутники – чтобы сделать наши снаряды с точной наводкой более точными в условиях российского глушения. Нам нужно пошире использовать беспилотники-камикадзе для ударов по русской артиллерии. И нам нужно, чтобы наши партнеры направили нам более качественное артиллерийско-разведывательное оборудование, которое может обнаруживать российские пушки, - подчеркнул главнокомандующий.

Залужный рассказал, что в начале войны у Украины было ограниченное и устаревшее оборудование для разминирования. Однако даже западные поставки до сих пор не исправили ситуацию, ведь местами минные поля простираются на 20 километров.

Когда мы прорываем минные поля, Россия быстро их пополняет, выпуская новые мины на расстоянии, – объяснил военачальник.

Последним своим приоритетом главнокомандующий ВСУ назвал наращивание резервов.

Россия не смогла использовать свое огромное преимущество в рабочей силе, потому что Владимир Путин обеспокоен тем, что всеобщая мобилизация может спровоцировать политический кризис, и потому, что Россия не может научить и снарядить достаточно людей, — подчеркнул он.

Залужный пояснил, что возможности подготовки резервов Украины также ограничены. Кроме того, он напомнил о рези ударов ВС РФ по тренировочным центрам.

Мы вводим единый реестр призывников, должны расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на собрание или по мобилизации. Также мы вводим "боевую стажировку", которая предусматривает размещение новомобилизованного и обученного личного состава в опытных передовых подразделениях для его подготовки, - рассказал военный.

Он призвал не недооценивать Россию, понесшую большие потери, но "в течение значительного времени" еще будет иметь преимущество в вооружении, технике и количестве снарядов.

Если Украина хочет вырваться из этой ловушки, нам понадобятся все эти вещи: преимущество в воздухе, значительно усовершенствованные средства электронной борьбы и контрбатарейной борьбы, новая минная технология и способность мобилизовать и тренировать больше резервов, — подытожил Залужный.

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