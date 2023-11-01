Залужный назвал пять "ключей" к победе Украины

Война в Украине превращается в "позиционную", а значит, перед миром встают новые вызовы.
Что поможет Украине скорей победить
Главнокомандующий объяснил, что это в пользу РФ, ведь страна-агрессорша сможет восстановить свою военную мощь. В то же время для того чтобы выйти из такого рода войны, ВСУ необходимы "ключевые военные возможности и технологии". Залужный перечислил пять основных пунктов.
Эту составляющую военный назвал важнейшей.
Военачальник рассказал, что в начале войны у Украины было 120 боевых самолетов, но пригодной к использованию была лишь треть из них. По его словам, ВВС РФ сохраняют "значительное преимущество" в воздухе и продолжают создавать новые ударные эскадрильи. Это повлияло и на контрнаступление сил обороны.
Также главнокомандующий отметил важную роль беспилотников на фронте. Он пояснил, что БПЛА нужны для ударов с использованием приманок для перегрузки ПВО России и для охоты на вражеские дроны.
РЭБ Залужный назвал "ключом к победе в войне беспилотников".
Он рассказал, что за последнее десятилетие России удалось модернизировать свои силы РЭБ. В то же время, 65% украинских платформ постановки препятствий, которыми владели ВСУ в начале войны, были произведены еще во времена СССР.
Третьей задачей военачальник определил контрбатарейный огонь, а именно поражение артиллерии противника.
Он объяснил, что эффективность этого оружия "резко снизилась", когда враг усовершенствовал свою РЭБ. В настоящее время Украине удалось добиться паритета с Россией, имея меньшее количество оружия. Это возможно из-за ее более высокой точности.
Залужный рассказал, что в начале войны у Украины было ограниченное и устаревшее оборудование для разминирования. Однако даже западные поставки до сих пор не исправили ситуацию, ведь местами минные поля простираются на 20 километров.
Последним своим приоритетом главнокомандующий ВСУ назвал наращивание резервов.
Залужный пояснил, что возможности подготовки резервов Украины также ограничены. Кроме того, он напомнил о рези ударов ВС РФ по тренировочным центрам.
Он призвал не недооценивать Россию, понесшую большие потери, но "в течение значительного времени" еще будет иметь преимущество в вооружении, технике и количестве снарядов.
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