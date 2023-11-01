Залужный предупредил о фейковых сообщениях под его именем в Telegram

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что в Telegram-канале кто-то рассылает фейковые сообщения якобы от него.

Мошенники отправляют фейковые сообщения от имени Залужного

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный предупредил, что кто-то от его имени присылает сообщения известным людям с просьбами и предложениями дискредитационного и провокационного характера.

Вынужден обратить ваше внимание на информационную гигиену. Получил информацию, что кто-то, используя мое имя, посылает личные сообщения определенным известным людям с просьбами и предложениями дискредитирующего и провокационного характера, - рассказал полководец. Поделиться

Залужный призвал граждан, которые могли получить подобные посты от аккаунта @Zaluzhniy_ru в Telegram, не доверять таким сообщениям.

Главнокомандующий подчеркнул, что вышеуказанная учетная запись в ТГ ему не принадлежит, как и "какие-либо другие учетные записи под именем "Валерий Залужный" и т.д.".

Все они – фейковые, – заметил он. Поделиться

Залужный напомнил, что единственным каналом в Telegram, на котором он информирует общество о работе в своей должности, является "Главнокомандующий ВСУ" (верифицированный).

Кроме того, генерал указал ссылку на свои официальные страницы в Facebook и Twitter /Х.

Какими мессенджерами безопасно пользоваться

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отмечает, что украинцы не должны ни в коем случае использовать российские соцсети.

Самым безопасным мессенджером в Украине является Signal. Далее в рейтинге – WhatsApp, Trema, Facebook Messenger и Telegram.

С точки зрения шифрования, передачи информации, Signal является, наверное, топовым. Многое делает в направлении безопасности WhatsApp, Trema и Telegram, о котором мы с вами говорили. В таком же порядке, как я назвал. Еще Facebook Messenger, перед Telegram. Поделиться

Федоров отмечает, что этот рейтинг – его личное мнение, а не результат технического аудита.

По его словам, чтобы быть на 99% уверенным, что все будет хорошо с вашей информацией, нужно выполнять следующие правила: