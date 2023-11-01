Залужный предупредил о фейковых сообщениях под его именем в Telegram

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что в Telegram-канале кто-то рассылает фейковые сообщения якобы от него.
Мошенники отправляют фейковые сообщения от имени Залужного
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный предупредил, что кто-то от его имени присылает сообщения известным людям с просьбами и предложениями дискредитационного и провокационного характера.
Залужный призвал граждан, которые могли получить подобные посты от аккаунта @Zaluzhniy_ru в Telegram, не доверять таким сообщениям.
Главнокомандующий подчеркнул, что вышеуказанная учетная запись в ТГ ему не принадлежит, как и "какие-либо другие учетные записи под именем "Валерий Залужный" и т.д.".
Залужный напомнил, что единственным каналом в Telegram, на котором он информирует общество о работе в своей должности, является "Главнокомандующий ВСУ" (верифицированный).
Кроме того, генерал указал ссылку на свои официальные страницы в Facebook и Twitter /Х.
Какими мессенджерами безопасно пользоваться
Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отмечает, что украинцы не должны ни в коем случае использовать российские соцсети.
Самым безопасным мессенджером в Украине является Signal. Далее в рейтинге – WhatsApp, Trema, Facebook Messenger и Telegram.
Федоров отмечает, что этот рейтинг – его личное мнение, а не результат технического аудита.
По его словам, чтобы быть на 99% уверенным, что все будет хорошо с вашей информацией, нужно выполнять следующие правила:
Режим локдауна на вашем смартфоне,
Двухфакторная авторизация,
Симкарта на контракте,
Облачный пароль,
Не открывайте ссылки от неизвестных вам людей.
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