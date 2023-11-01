Залужний попередив про фейкові повідомлення під його імʼям в Telegram

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що у Telegram-каналі хтось розсилає фейкові повідомлення нібито від нього.

Шахраї надсилають фейкові повідомлення від імені Залужного

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний попередив, що хтось від його імені надсилає повідомлення певним відомим людям із проханнями та пропозиціями дискредитаційного та провокаційного характеру.

Змушений звернути вашу увагу на інформаційну гігієну. Отримав інформацію, що хтось, використовуючи моє ім'я, надсилає особисті повідомлення певним відомим людям із проханнями та пропозиціями дискредитуючого та провокаційного характеру, - розповів полководець. Поширити

Залужний закликав громадян, які могли отримати подібні пости від облікового запису @Zaluzhniy_ru в Telegram, не довіряти таким повідомленням.

Головнокомандувач наголосив, що вище вказаний обліковий запис у Тг йому не належить, як і "будь-які інші облікові записи під іменем "Валерій Залужний" тощо".

Усі вони - фейкові, - зауважив він. Поширити

Залужний нагадав, що єдиним каналом у Telegram, на якому він інформує суспільство про роботу на своїй посаді, є "Головнокомандувач ЗСУ" (верифікований).

Крім того, генерал вказав посилання на свої офіційні сторінки у Facebook та Twitter / Х.

Якими месенджерами безпечно користуватися

Віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначає, що українці не повинні в жодному разі використовувати російські соцмережі.

Найбезпечнішим месенджером в Україні є Signal. Далі в рейтингу - WhatsApp, Trema, Facebook Messenger і Telegram.

З точки зору шифрування, передачі інформації, Signal є, напевно, топовим. Багато робить в напрямку безпеки WhatsApp, Trema і Telegram, про який ми з вами говорили. В такому порядку, як я назвав. Ще Facebook Messenger, перед Telegram. Поширити

Федоров зазначає, що цей рейтинг - його особиста думка, а не результат технічного аудиту.

За його словами, щоб бути на 99% певним, що все буде добре з вашою інформацією, треба виконувати такі правила: