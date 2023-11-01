Залужний попередив про фейкові повідомлення під його імʼям в Telegram

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що у Telegram-каналі хтось розсилає фейкові повідомлення нібито від нього.
Шахраї надсилають фейкові повідомлення від імені Залужного
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний попередив, що хтось від його імені надсилає повідомлення певним відомим людям із проханнями та пропозиціями дискредитаційного та провокаційного характеру.
Залужний закликав громадян, які могли отримати подібні пости від облікового запису @Zaluzhniy_ru в Telegram, не довіряти таким повідомленням.
Головнокомандувач наголосив, що вище вказаний обліковий запис у Тг йому не належить, як і "будь-які інші облікові записи під іменем "Валерій Залужний" тощо".
Залужний нагадав, що єдиним каналом у Telegram, на якому він інформує суспільство про роботу на своїй посаді, є "Головнокомандувач ЗСУ" (верифікований).
Крім того, генерал вказав посилання на свої офіційні сторінки у Facebook та Twitter / Х.
Якими месенджерами безпечно користуватися
Віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначає, що українці не повинні в жодному разі використовувати російські соцмережі.
Найбезпечнішим месенджером в Україні є Signal. Далі в рейтингу - WhatsApp, Trema, Facebook Messenger і Telegram.
Федоров зазначає, що цей рейтинг - його особиста думка, а не результат технічного аудиту.
За його словами, щоб бути на 99% певним, що все буде добре з вашою інформацією, треба виконувати такі правила:
Режим локдауну на вашому смартфоні,
Двофакторна авторизація,
Сімкарта на контракті,
Хмарний пароль,
Не відкривайте лінки від невідомих вам людей.
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