У Google додадуть нову функцію для перевірки фейків. Як це працюватиме

Що відомо про нову функцію Google

Google запускає нову функцію у своєму пошуковику — "Про це зображення" (About this image). Тепер можна буде дізнатися онлайн-історію зображень, їхнє використання на інших сайтах і метадані.

Фото – Google

Буде доступна історія зображення: коли воно з'явилося в пошуку Google і чи публікувалося на інших вебсторінках. Це може бути корисно у випадках, коли зображення виривається з контексту та публікується як ілюстрація до якоїсь нової події, але насправді фото старше. І це допоможе уникати фейків.

Також опис зображень буде більш розширений: користувач або користувачка зможе побачити, як зображення використовується на інших сторінках, що у зв'язку з ним писали в новинах.

Якщо метадані доступні, вони також відображатимуться. Буде показано, що автор чи авторка зображення додавали до нього — включно з полями, які можуть вказувати, що картинку створив чи покращив ШІ. Усі зображення, згенеровані штучним інтелектом Google, матимуть відповідну позначку.

Функція "Про це зображення" (About this image) доступна поки для користувачів англомовного Google-пошуку. Щоб активізувати інструмент потрібно зробити запит в Google, перейти у вкладку "Зображення", обрати одне з них, натиснути три крапки вгорі праворуч і натиснути About this image в найнижчому рядку.

Незабаром розробники додадуть інші способи, як переглянути дані про зображення.

У Google зʼявилася нова функція генерування зображення

Функція буде доступною після реєстрації у Google Labs та SGE.

Користувачі вводять опис того, що вони шукають, а система швидко створює чотири альтернативні варіанти, один з яких можна буде обрати й доопрацювати

Створені зображення можна буде зберегти на Google Drive або завантажити.

Наразі функція генерації зображень доступна на території США для користувачів старше 18 років.