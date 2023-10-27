В Google добавят новую функцию для проверки фейков. Как это будет работать
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Технологии
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В Google добавят новую функцию для проверки фейков. Как это будет работать

Google
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Источник:  Google

В Google можно просмотреть историю изображения, чтобы уменьшить риск фейков.

Что известно о новой функции Google

Google запускает новую функцию в своем поисковике - "Об этом изображении" (About this image). Теперь можно будет узнать онлайн-историю изображений, их использование на других сайтах и метаданных.

Фото – Google

Будет доступна история изображения: когда оно появилось в поиске Google и публиковалось ли на других веб-страницах. Это может быть полезно в случаях, когда изображение вырывается из контекста и публикуется как иллюстрация к новому событию, но на самом деле фото старше. И это поможет избегать фейков.

Также описание изображений будет более расширено: пользователь или пользователь сможет увидеть, как изображение используется на других страницах, которые в связи с ним писали в новостях.

Если метаданные доступны, они также отображаются. Будет показано, что автор или автор изображения добавляли к нему — включая поля, которые могут указывать, что картинку создал или улучшил ИИ. Все изображения, созданные искусственным интеллектом Google, будут иметь соответствующую отметку.

Функция "Об этом изображении" (About this image) доступна пока для пользователей англоязычного Google-поиска. Чтобы активизировать инструмент, нужно сделать запрос в Google, перейти во вкладку "Изображение", выбрать одну из них, нажать три точки вверху справа и нажать About this image в самой низкой строке.

Вскоре разработчики добавят другие способы просмотра данных об изображении.

У Google появилась новая функция генерирования изображения

Функция будет доступна после регистрации в Google Labs и SGE.

Пользователи вводят описание того, что они ищут, а система быстро создает четыре альтернативных варианта, один из которых можно будет выбрать и доработать

Созданные изображения можно сохранить на Google Drive или загрузить.

В настоящее время функция генерации изображений доступна на территории США для пользователей старше 18 лет.

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