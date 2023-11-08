Информация об "увольнении" Залужного. Умеров выступил с комментарием

По словам главы Минобороны Украины Рустема Умерова, слухи об увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного — просто новый информационный вброс.

Умеров просит украинцев не обращать внимание на фейки

По словам главы Минобороны, новые слухи об увольнении Валерия Залужного – "вброс от одного из депутатов".

Более того, Рустем Умеров призвал украинский народ не помогать стране-агрессорке в ее регулярных попытках расколоть наше общество.

Ключевая задача сегодня – сконцентрироваться на защите нашей родины от врага.

Некоторые нечистоплотные политики сегодня пытаются расколоть украинское общество – это ничем не лучше того, что делают российские пропагандисты. Информационная война является составной частью российской агрессии против Украины. Не стоит становиться в ней пешками и тем более помощниками. Всем в стране сегодня следует сосредоточиться на вопросах обороны и делать все, чтобы усилить наше государство, – подчеркнул Рустем Умеров. Поделиться

Откуда действительно взялись слухи об увольнении Залужного

7 ноября народный депутат Владимир Арьев от "Евросолидарности" со ссылкой на свой мсточник опубликовал в соцсетях сообщение о том, что действующего Главнокомандующего ВСУ намерены уволить.

По его словам, соответствующее представление готово и внесено на рассмотрение руководства государства.

Что интересно, чуть позже Арьев удалил пост, заявив, что несколько других его "инсайдеров" начали опровергать эту информацию.

Я снимаю предыдущий пост об увольнении Залужного. Из многих других источников говорят, что это не так. Надеюсь, что будет четкое сообщение о том, что никто Залужного увольнять не собирается и все эти игры закончатся, - написал депутат. Поделиться

Однако старый пост депутата уже начали активно распространять российские пропагандисты.