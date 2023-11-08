Информация об "увольнении" Залужного. Умеров выступил с комментарием

По словам главы Минобороны Украины Рустема Умерова, слухи об увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного — просто новый информационный вброс.
Умеров просит украинцев не обращать внимание на фейки
По словам главы Минобороны, новые слухи об увольнении Валерия Залужного – "вброс от одного из депутатов".
Более того, Рустем Умеров призвал украинский народ не помогать стране-агрессорке в ее регулярных попытках расколоть наше общество.
Ключевая задача сегодня – сконцентрироваться на защите нашей родины от врага.
Откуда действительно взялись слухи об увольнении Залужного
7 ноября народный депутат Владимир Арьев от "Евросолидарности" со ссылкой на свой мсточник опубликовал в соцсетях сообщение о том, что действующего Главнокомандующего ВСУ намерены уволить.
По его словам, соответствующее представление готово и внесено на рассмотрение руководства государства.
Что интересно, чуть позже Арьев удалил пост, заявив, что несколько других его "инсайдеров" начали опровергать эту информацию.
Однако старый пост депутата уже начали активно распространять российские пропагандисты.
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