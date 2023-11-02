Залужный о современной позиционной войне и как в ней победить. Полный перевод эссе в The Economist

Залужный в девятистраничном программном эссе под названием "Современная позиционная война и как в ней победить" изложил свои мысли о том, как Украина может выйти из позиционной войны.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал перевод этого эссе.

Современная позиционная война и как в ней победить

Начав широкомасштабную вооруженную агрессию против Украины 24 февраля 2022 г., российская федерация спровоцировала начало беспрецедентного мирового кризиса безопасности, крупнейшего со времен завершения Второй мировой войны.

Российский великодержавный шовинизм, умноженный на больные имперские амбиции, постепенно превращает начатый ею в центре Европы военный конфликт в вооруженное противостояние демократического и авторитарного политических режимов с перспективой его распространения и на другие регионы планеты, построенные по подобным геополитическим моделям (Израиль и Сектор Газы, Южная и Северная Корея, Тайвань и Китай и т.д.).

Недостаточная действенность существующих мировых политических регуляторных механизмов, в первую очередь ООН и ОБСЕ, не оставляет Украине иного выбора, чем возобновление ее территориальной целостности после широкомасштабной вооруженной агрессии в пределах международно признанных границ 1991 г. исключительно военной силой, решающую роль в которой играют ее вооруженные силы.

Вступив в войну с более мощным противником, у которого немало оружия и значительно больший мобилизационный потенциал, Украина не только смогла его остановить, но и осуществить в 2022 году удачное контрнаступление и отбросить противника на многих направлениях.

Народ Украины продемонстрировал свою готовность не на словах, а на деле возложить душу и тело за свою свободу.

Однако по многим субъективным и объективным причинам война на нынешнем этапе постепенно переходит к позиционной форме, выход из которой в исторической ретроспективе всегда был сложным как для Вооруженных Сил Украины (ВС Украины), так и для государства в целом.

При этом затягивание войны, как правило, в основном выгодно одной из сторон конфликта.

В нашем конкретном случае – российской федерации, поскольку это дает ей возможность восстанавливать и наращивать свое военное могущество.

Поэтому особую актуальность в современных условиях приобретают вопросы, касающиеся осознания причин возникновения такой ситуации, поиска возможных путей выхода из нее и изменения характера и хода этой войны в пользу Украины.

Анализ ситуации, в которой находятся ВС Украины и другие составляющие сил обороны государства, свидетельствует о том, что для ухода от позиционной формы ведения военных действий необходимо:

завоевание превосходства в воздухе;

преодоление глубокоэшелонированной системы минно-взрывных заграждений (МВЗ);

повышение эффективности контрбатарейной борьбы (КББ);

создание и подготовка необходимых резервов;

наращивание возможностей радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Поэтому определение причин перехода военных действий к позиционной форме и поиск возможных путей выхода из этой ситуации, очевидно, следует осуществлять именно по этим основным составляющим.

Следует заметить, что указанные выше составляющие никак не нивелируют роль и место ракет и боеприпасов, артиллерийских систем, ракетных комплексов, средств РЭБ, других образцов вооружения и военной техники, предоставляемых партнерами.

Они только дополняют их в контексте наращивания способностей сил обороны благодаря новым технологическим решениям и инновационным подходам на пути выхода из позиционного кризиса на столкновение. Рассмотрим следующие причины более подробно.

Причины перехода военных действий в позиционную форму

Что касается завоевания преимущества в воздухе. Современное военное искусство предполагает завоевание преимущества в воздухе для успешного проведения масштабных наземных операций.

Это отразилось как в доктринах вооруженных сил государств-членов НАТО, так и в руководящих документах вооруженных сил Российской Федерации.

ВС Украины вступали в войну, имея 120 самолетов тактической авиации, из которых только 40 были признаны технически пригодными к применению, и 33 зенитных ракетных дивизиона средней и малой дальности, из которых только 18 имели полностью исправную технику.

Благодаря материально-технической помощи стран-партнеров, Украина усилила свою авиацию и систему противовоздушной обороны.

В частности, были получены самолеты истребительной и штурмовой авиации, а также вертолеты советского производства.

Существенно было наращено количество зенитных ракетных комплексов (систем) - преимущественно средствами западного производства, в частности переносными зенитными ракетными комплексами "Martlet, Starstreak", "Джавелин", "Piorun", "Mistral", "Stinger", "Grom", зенитными самоходными. установками "Gepard", зенитными артиллерийскими комплексами "Skyneх", зенитными ракетными комплексами "Avenger", "Stormer", "Patriot", "Hawk", "IRIS-T", "NASAMS", SAMP-T, "Crotale-NG" .

Благодаря этому с начала широкомасштабной вооруженной агрессии российская федерация потеряла такое количество самолетов, которое примерно соответствует численности авиации одной воздушной армии, а вертолетов – примерно на 13 полков (бригад) армейской авиации.

К тому же, потери средств ПВО противника разных типов уже превышают 550 единиц.

Несмотря на такие потери, противник продолжает удерживать существенное преимущество в воздухе, что затрудняет продвижение наших войск и является одним из ключевых факторов, трансформирующих характер военных действий в позиционную форму.

По разным оценкам, к концу 2023 года противник может создать новую группу ударной авиации, которая будет состоять по меньшей мере из одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-24 и Су-34, а также эскадрильи ударных вертолетов, поэтому на это обстоятельство следует обратить особое внимание.

Но, несмотря на существенное количественно-качественное преимущество противника в авиации и средствах ПВО, он не может конвертировать его в полное господство в воздухе благодаря удачной работе наших подразделений непосредственного противовоздушного прикрытия войск, постоянно увеличивающих счет пораженных средств воздушного нападения.

Это приводит к тому, что противник не чувствует себя спокойно в небе Украины, его авиация пытается не входить в зоны действия наших зенитных средств и применяет авиационные средства поражения преимущественно с больших расстояний, что существенно снижает их эффективность.

На первый план выходят беспилотные летательные аппараты противника, которые взяли на себя значительную долю задач пилотируемой авиации относительно воздушной разведки и поражения с воздуха.

Относительно преодоления глубоко эшелонированной системы минно-взрывных ограждений. Следующей предпосылкой, трансформирующей характер военных действий в позиционную форму, является широкое применение минно-взрывных заграждений как противником, так и нашими войсками.

Рассмотрим ситуацию с возможностями преодоления таких заграждений нашими войсками.

По состоянию на 24 февраля 2022 ВС Украины имели ограниченный комплект сил, предназначенных для проработки проходов в минно-взрывных заграждениях.

На их вооружении находились технически устаревшие образцы техники.

Благодаря западным партнерам в ходе военных действий удалось несколько нарастить способности инженерных частей (подразделений) по проработке проходов с помощью таких средств, как M58 MICLIC, Wicent 1, NM189 Ingeniorpanservogn, но, учитывая беспрецедентные масштабы этих заграждений, даже таких возможностей не хватает.

В настоящее время минно-взрывные заграждения противника в особо важных направлениях имеют большую плотность и достигают глубины до 15–20 км.

Их прикрытие осуществляется разведывательными БпЛА, эффективно обнаруживающими наши отряды (группы) разграждений и наводящие на них средства огневого поражения.

В случае удачной проработки проходов в МВЗ нашими войсками противник быстро восстанавливает минные поля в этих районах с помощью таких инженерных систем дистанционного минирования, как Земледелие.

В то же время, ВС Украины не менее эффективно применяют минно-взрывные заграждения и разведывательно-огневые комплексы для выявления и уничтожения инженерных средств разминирования противника.

Это приводит к тому, что наступательные действия обеих сторон происходят с значительными трудностями и большими потерями личного состава, вооружения и военной техники.

Относительно контрбатарейной борьбы. В российско-украинской войне, как и в войнах прошлого, роль РВиА [ракетных войск и артиллерии] в огневом поражении остается достаточно значительной, и в зависимости от условий, направлений и районов действий колеблется от 60 до 80% общего объема выполняемых задач.

Успех действий войск напрямую зависит от результативности ударов и огня, поэтому "охота" на средства огневого воздействия противника для обеих сторон приобретает приоритетное значение.

Контрбатарейная борьба становится важной составляющей вооруженного противостояния.

И, несмотря на заявления некоторых так называемых "военных аналитиков", разного рода публикации, в том числе и в российских СМИ, относительно постепенного ослабления России, мы не имеем права преуменьшать значимость и возможности российского вооружения, его средств разведки и противодействия, способность ВПК государства-агрессора поставлять в войска значительное количество как устаревших, так и современных образцов вооружения и военной техники. Мы должны реально оценивать угрозы, анализировать опыт и делать выводы.

Сразу после получения западного ракетно-артиллерийского вооружения ВС Украины получили существенное преимущество и значительные успехи в КББ.

Так, достаточно эффективно показали себя ВТБ типа Excalibur (155-мм снаряд) в борьбе с самоходной артиллерией, РЛС КББ.

Однако со временем их возможности существенно снизились, поскольку система наведения на цель (с помощью GPS) очень чувствительна к воздействию средств РЭБ противника, что приводит к потере высокоточности боеприпасов.

Противник быстро научился применять новую тактику действий: рассредоточение (по-пушкам); огонь по максимальной дальности; использование новых средств РЭБ (система РЭП "Поле 21") и т.д.

Также противник достаточно широко и эффективно начал применять для КББ баражирующие боеприпасы типа "Ланцет" с "подсветкой" цели БпАК "Орлан", "Zala" и других, борьба с которыми достаточно сложна.

С целью удержания и увеличения преимущества в дуэльном противостоянии россияне, применяя устаревшие артиллерийские системы (Д-1, Д-20 и т.п.), значительно повысили плотность артиллерии и ее возможности массового применения обычных боеприпасов.

Противник также нарастил производство и интенсивность применения высокоточных боеприпасов калибра 122 мм типа "Краснополь", которые наводятся на цели посредством подсветки цели дальномером из наземных командно-наблюдательных пунктов.

Как противодействие противнику мы вынуждены были привлекать к поражению его артиллерии реактивные артиллерийские системы типа “HIMARS”.

Однако на поражение указанных целей (артиллерия, РСЗО и т.п.) уходила значительная часть имеющегося комплекта ракет.

К настоящему времени мы смогли меньшим количеством более качественных (точных) средств огневого поражения получить условный паритет с количественно превосходящей артиллерией противника.

О создании и подготовке необходимых резервов. По сравнению с Украиной, у российской федерации почти втрое больший мобилизационный человеческий ресурс.

Не успев достичь успеха в начальный период войны составом вооруженных сил мирного времени, в сентябре 2022 года противник начал частичную мобилизацию, которая продолжается до сих пор.

Но воспользоваться преимуществом в мобилизационных человеческих ресурсах для создания существенного преимущества в численности боевого состава группировок войск, непосредственно воюющих против Украины, ему не удается.

Основные причины такого состояния имеют политическую, организационную и мотивационную природу.

В частности, президент России пути накануне президентских выборов опасается проводить всеобщую мобилизацию в связи с возможными рисками роста социального напряжения в государстве и перерастания его в политический кризис.

Противник имеет ограниченные возможности подготовки мобилизованных граждан и обеспечения их необходимым вооружением и военным имуществом.

В связи со значительными потерями личного состава гражданское население России пытается уклоняться от призыва и участия в ведении боевых действий.

В то же время следует учитывать, что, несмотря на то, что командование ВС Украины постоянно проводит работу по усовершенствованию порядка создания и подготовки резервов, остаются проблемными некоторые вопросы.

В частности, мы имеем ограниченные возможности по подготовке резервов на собственной территории, поскольку противник имеет возможность наносить ракетно-авиационных ударов по учебным центрам и полигонам.

Длительный характер войны, ограниченные возможности по ротации военнослужащих на линии боевого столкновения, пробелы в законодательстве, позволяющие вроде бы законным способом уклоняться от мобилизации, существенно снижают мотивацию граждан к прохождению военной службы.

Эти проблемы нам известны, мы видим пути их решения и постоянно над этим работаем.

Таким образом, это обуславливает отсутствие возможности Украины достичь преимущества над противником в резервах путем наращивания их численности.

Относительно радиоэлектронной борьбы. Еще до начала событий 2014 года военно-политическое руководство России уделило значительное внимание развитию РЭБ.

Показательным примером этого является создание в 2009 году в вооруженных силах России отдельного рода войск – войск РЭБ.

Кроме того, в составе России создан мощный воздушный компонент средств РЭБ, который обеспечивает эффективное применение войск (сил) и высокоточного оружия.

На вооружение противником было принято около 60 типов современной техники и средств РЭБ, которые отличаются лучшими техническими характеристиками, высокой подвижностью, повышенной защищенностью, развертыванием и свертыванием, внедрением новых технических решений, средств автоматизации, специального программного обеспечения и т.д.

Практически весь парк морально устаревшей техники был обновлен.

К основным преимуществам российской техники РЭБ также относятся налаживание серийного производства средств так называемого "окопного РЭБ" ("Cилок", "Питон", "Гарпун", "Пироед", "Стриж", "Лесочек"), которыми насыщено тактическое звено войск российской федерации.

Несмотря на то, что с начала широкомасштабной вооруженной агрессии противник потерял значительную часть указанной техники, он продолжает удерживать существенное преимущество в средствах РЭБ.

На Купянском и Бахмутском направлениях противник фактически создал эшелонированную систему РЭБ, элементы которой постоянно меняют свое местоположение.

Что касается ВС Украины, к 2022 году на их вооружение были приняты такие современные средства РЭБ из БпЛА, как "Буковель-АД", "Анклав", "Облако", "Нота", которые в дальнейшем хорошо себя зарекомендовали в боевых условиях.

Но, несмотря на это, к началу войны в частях (подразделениях) РЭБ ВС Украины около 65% образцов станций помех были производству бывшего советского союза, а новых насчитывалось только 25 единиц.

Учитывая ограниченные возможности отечественного оборонно-промышленного комплекса, наращивание способностей с РЭБ было осуществлено благодаря международной военной материально-технической помощи, путем получения комплексов (средств) обнаружения и радиоэлектронной борьбы с БПЛА, антидроновых ружей, тактических мобильных систем пеленгации, комплексов РЭБ с борт станциями и т.д.

В настоящее время осуществляется наращивание возможностей борьбы с высокоточным оружием противника (КР, БпЛА) путем развертывания общенациональной системы РЭБ "Покрова" с возможностью осуществления подмены спутникового радионавигационного поля ("спуфинга"), подавления спутниковой радионавигации по всей линии боевого столкновения и .

Также идет разработка и внедрение в процессы управления элементов систем ситуативной осведомленности: “Графит” – для автоматизированной передачи и отображения информации о пролете малоразмерных БпЛА; Кварц – для сбора, обработки, отображения данных и управления средствами радиоэлектронной борьбы.

В настоящее время нами практически достигнут паритет по выполнению задач по РЭБ, что существенно усложняет возможность достижения преимущества вооруженными силами как России, так и Украины при применении вооружения и военной техники и войск в целом.

Таким образом, полагаясь на стратегическое преимущество в военном, экономическом, человеческом, природно-ресурсном и научном потенциале и сравнительно надлежащих условиях для его реализации, оккупационные вооруженные силы до сих пор не способны в полной мере реализовать замыслы российского генерального штаба.

Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на это, противодействие достижению военно-политических целей государством-агрессором дорогой ценой обходится Украине и ее вооруженным силам.

Указанное выше особенно остро проявляется в настоящее время, в ходе контрнаступательных действий в летне-осенний период.

В частности, де-факто ВС Украины и другие составляющие сил безопасности и сил обороны, участвующих в отражении вооруженной агрессии, практически по всей линии боевого столкновения сторон и в приграничных с российской федерацией районах столкнулись с необходимостью преодоления проблемы военного паритета.

В первую очередь, его существование обусловливают причины, связанные с паритетом в воздухе, минно-взрывных заграждениях, контрбатарейной и радиоэлектронной борьбе, создании резервов.

Пути преодоления позиционного характера военных действий

Потребность во избежании перехода к позиционной форме военных действий, типа “окопной войны” 1914-1918 гг., Обусловливает необходимость поиска новых и нетривиальных подходов к преодолению военного паритета с противником.

Основную идею выхода из складывающейся ситуации можно представить иллюстративно в виде рисунка.

Основными путями преодоления позиционного характера военных действий, который стал проявляться на линии боевого столкновения летом 2023 года, следует считать следующие.

По направлению преимущества в воздухе:

одновременное массированное применение в едином боевом порядке дешевых беспилотных имитаторов воздушных целей и ударных БПЛА с целью перегрузки системы ПВО противника, введение противника в заблуждение относительно количества действительных целей в налете и разоблачения элементов системы ПВО противника;

охота на БпЛА противника с помощью своих дронов-охотников с сетками-ловушками на борту с целью непосредственной ликвидации угрозы уничтожения вооружения и военной техники и личного состава на поле боя со стороны дронов-камикадзе;

применение имитаторов излучений станции подсветки цели ЗРК средней дальности вблизи линии боевого столкновения с целью снижения эффективности применения планировочных управляемых авиабомб по нашим войскам при переходе в наступление (вследствие того, что самолеты-носители будут производить пуск КАБ с максимально возможных расстояний) и снижение интенсивности действий пилотируемой авиации из-за отказа пилотов совершать вылеты;

ослепление тепловизионных средств разведки и наведения БпЛА стробоскопами в ночное время с целью усложнения (невозможности) нанесения ударов по позициям войск (образцам ВВТ) в ночное время с использованием БпЛА, оснащенных тепловизионными средствами наведения;

массированное использование средств РЭБ (малогабаритных и переносных передатчиков помех, антидроновых ружей и т.п.) на линии боевого столкновения сторон для борьбы с БПЛА противника с целью повышения защищенности наземных сил от действий БПЛА противника.

По направлению контрбатарейной борьбы:

использование альтернативных средств формирования навигационных полей для улучшения работы навигационных систем высокоточных боеприпасов;

увеличение доли задач по КББ, которые решаются разведывательно-огневыми комплексами на базе БпЛА-камикадзе;

применение средств КББ в комплексе с мерами введения противника в заблуждение;

наращивание способностей средств артиллерийской разведки, предоставленных в рамках международной материально-технической помощи путем использования нестандартных настроек.

По направлению преодоления глубокоэшелонированной системы минно-взрывных заграждений:

применение при проработке проходов в минно-взрывных заграждениях: сенсоров на основе технологии LiDAR сканирования для получения ситуационной информации о проработке проходов на местности; систем дымопуска “Rosy” для утаивания работы отрядов (групп) разграждения от средств разведки и поражения противника; поврежденной техники (без экипажей), сохранившей свои ходовые возможности;

использование для проработки проходов в минно-взрывных заграждениях, установленных без углубления в грунт, реактивных авиационных двигателей из списанных самолетов, водяных лафетных стволов (водометов) или промышленных гидромониторов, кассетных артиллерийских боеприпасов;

применение для проработки проходов в минно-взрывных заграждениях мини-туннелепрокладчиков с буром, плазменного разрушителя грунта (RВR), пустых рукавов для закачки газообразного или жидкого взрывчатого вещества, ракет с топливно-воздушной взрывчатой смесью;

использование антидроновых ружей для борьбы с разведывательными БпЛА противника, что позволит увеличить уровень скрытости отрядов (групп) разграждения при проработке проходов в минно-взрывных заграждениях.

По направлению создания собственных резервов и борьбы с резервами противника:

внедрение в деятельность органов военного управления Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег";

привлечение большего количества граждан Украины в военный резерв;

создание автоматизированной системы контроля и учета подготовки граждан Украины к военной службе и национальному сопротивлению;

расширение перечня категорий граждан Украины, с которыми осуществляется подготовка к военной службе и национальному сопротивлению;

введение практики боевой стажировки.

По направлению РЭБ:

внедрение в процессы управления элементов систем ситуативной осведомленности "Покров", "Графит", "Кварц", а также обмена информацией, получаемой от средств (комплексов) разведки сил обороны;

наращивание возможностей мониторинга текущей радиоэлектронной обстановки в районах ведения боевых действий путем использования возможностей стран-партнеров. В частности, нам необходимо предоставить возможность расширенного доступа к информации от воздушных, морских и космических средств радиоэлектронной разведки;

наращивание способностей по ведению РЭС по БПЛА при ведении штурмовых действий общевойсковыми подразделениями;

организация и ведение контррадиоэлектронного противодействия для выявления, распознавания, локализации и поражения источников радиоэлектронного излучения противника;

поиск возможностей увеличения объемов производства комплексов РЭБ из БпЛА "Буковель-АД" на территории Украины и за рубежом;

упорядочение использования средств "окопного РЭБ", поступающих в войска от волонтерских организаций, с целью исключения случаев подавления своих БПЛА (ведение "дружественного огня");

усовершенствование существующих и разработка новых отечественных комплексов РЭБ, учитывая перспективу ведения "электромагнитной борьбы" во всем "электромагнитном спектре", который охватывает значительно более широкий частотный диапазон (от

γ-излучение к терагерцовому излучению).

Управление войсками

Важное значение в процессе реализации предложенных путей выхода из позиционной войны имеет повышение эффективности управления войсками (силами).

Это может быть осуществлено путем широкого использования современных информационных технологий в системе управления, обеспечивающей:

формирование единой информационной среды;

создание условий для информационного предпочтения;

результативную координацию действий подчиненных войск (сил).

В результате это позволит опережать противника в вопросах о ситуационной осведомленности и быстрее принимать решения и в целом обеспечить достижение цели проведения операции в условиях позиционной войны.

Ключевыми составляющими, влияющими на достижение превосходства в ситуационной осведомленности, являются процессы организации связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки.

Логистическое обеспечение

Одним из определяющих факторов, существенно влияющих на успешность реализации предложенных путей изменения характера войны и достижения поставленных целей, является рациональная организация логистического обеспечения сил обороны государства.

Отражение полномасштабной вооруженной агрессии противника, ведение оборонительных и контрнаступательных действий требует огромного количества ресурсов: человеческих, мобилизационных, финансовых, материальных и т.д.

При этом опыт ведения российско-украинской войны свидетельствует об актуализации практически забытых концепций, таких как накопление запасов ракет и боеприпасов, других материально-технических средств.

После окончания холодной войны, распада Советского Союза и блока государств Варшавского договора эта концепция утратила актуальность, однако сейчас она приобрела важное значение как для противника, так и для нашего государства.

Российские вооруженные силы тратят большое количество ракет и боеприпасов, но следует признать, что определенная подготовка к войне осуществлялась, поэтому Россия в настоящее время сохраняет и способна еще значительное время сохранять преимущество в вооружении и военной технике, ракетах и боеприпасах, при этом наращиваются возможности военной промышленности. , несмотря на введение ведущими странами мира беспрецедентных санкций в отношении государства-агрессора.

ВС Украины оказывается большая материально-техническая помощь государствами-партнерами, однако, учитывая увеличение интенсивности среднесуточных расходов ракет и боеприпасов, осуществлять накопление этих средств в нужных объемах не удается, поскольку развернуты большие по численности вооруженные силы, поэтому все материально-технические средства, которые предоставляются в рамках материально-технической помощи, распределяются между военными формированиями по приоритетному принципу.

Государства-партнеры и члены блока НАТО в настоящее время резко увеличивают мощности производства вооружения и боеприпасов к нему, но этот процесс достаточно длительный.

Для развертывания масштабного производства вооружения и военной техники, ракет и боеприпасов, других материально-технических средств, по разным оценкам, требуется минимум год, а по некоторым видам – два года.

Для продолжения эффективного уничтожения составов противника, нарушения логистических цепей и увеличения плеча подвоза боеприпасов и других материально-технических средств ВС Украины требует принятия на вооружение ракет увеличенного радиуса действия, причем желательно собственного производства.

Основными путями повышения эффективности логистического обеспечения являются:

развитие и наращивание возможностей украинской оборонной промышленности;

создание и развитие в Украине асимметричного арсенала вооружения и военной техники;

создание, производство и развертывание новой ракетной техники.

При этом при планировании и организации логистического обеспечения необходимо учитывать возможности противника по осуществлению огневого воздействия на мобильную и стационарную составляющие сил и средств логистического обеспечения войск (сил).

Основные выводы

Переход войны к позиционной форме приводит к ее затягиванию и несет большие риски как для ВС Украины, так и государства в целом.

К тому же, это выгодно противнику, который всячески пытается восстанавливать и наращивать свое военное могущество.

Для выхода из позиционной формы на нынешнем этапе ведения войны прежде всего необходимо:

завоевание превосходства в воздухе;

преодоление глубокоэшелонированной системы минно-взрывных заграждений;

повышение эффективности контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы;

создание и подготовка необходимых резервов

Следует учесть, что существенную роль в выходе из позиционной формы ведения войны играет повсеместное использование в военном деле информационных технологий и рациональная организация логистического обеспечения.

Необходимость избегания перехода от позиционной формы к маневренной обуславливает потребность в поиске новых и нетривиальных подходов к преодолению военного паритета с противником.