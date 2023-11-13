Спорили до хрипоты. Какие планы у Мустафы Джемилева и Рустема Умерова на счет Крыма
Категория
Украина
Дата публикации

Спорили до хрипоты. Какие планы у Мустафы Джемилева и Рустема Умерова на счет Крыма

Мустафа Джемилев
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Источник:  online.ua

13 ноября лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев отмечает юбилей – 80 лет. В новом интервью для online.ua он рассказал, делится ли министр обороны Рустем Умеров с ним мнениями о новой должности и почему они поспорили из-за Крыма.

Умеров разрабатывал операции по ГУР

Лидер крымскотатарского народа говорит, что хотя Рустем Умеров является гражданским, однако после широкомасштабного вторжения он постоянно занимался военными вопросами и снабжением вооружениями.

Сейчас в этом вооружении он разбирается не хуже наших генералов. Я знаю, что он вместе с ГУРом разрабатывал очень много операций. Его в ГУР тоже ценят. Потому, я думаю, и в этом плане выбор удачен.

Еще более удачным он оказался в политическом плане, по словам Джемилева.

Это демонстрация того, какое у нас государство. Президент – еврей, министр обороны – крымский татарин. То есть тот нарратив, который пытается навязать миру российская пропаганда, что у власти ультранацисты, просто размывается.

Также крымский татарин в должности министра обороны является моральной поддержкой для тех, кто сейчас находится в Крыму.

Это дает уверенность в том, что вопрос деоккупации Крыма — это временный вопрос. Оно никогда с повестки дня сниматься не будет.

Также Джемилев поделился своим недавним спором с Умеровым об освобождении Крыма.

Как раз у меня с Рустемом до хрипоты был спор. Он говорит: “Когда начнем входить в Крым, я туда буду входить. Я сниму с себя все обязанности министра. Я не могу отправлять насмерть людей, находясь здесь, я сам один из первых должен быть там”. Я говорю: ”Да, ты слушай, сейчас так не делай”. - Нет, это вопрос морали, я там должен быть, - ответил он. - Ну ладно, тогда я тоже буду рядом с тобой, - сказал я. На этом и договорились.

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