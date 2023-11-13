Спорили до хрипоты. Какие планы у Мустафы Джемилева и Рустема Умерова на счет Крыма

13 ноября лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев отмечает юбилей – 80 лет. В новом интервью для online.ua он рассказал, делится ли министр обороны Рустем Умеров с ним мнениями о новой должности и почему они поспорили из-за Крыма.

Умеров разрабатывал операции по ГУР

Лидер крымскотатарского народа говорит, что хотя Рустем Умеров является гражданским, однако после широкомасштабного вторжения он постоянно занимался военными вопросами и снабжением вооружениями.

Сейчас в этом вооружении он разбирается не хуже наших генералов. Я знаю, что он вместе с ГУРом разрабатывал очень много операций. Его в ГУР тоже ценят. Потому, я думаю, и в этом плане выбор удачен. Поделиться

Еще более удачным он оказался в политическом плане, по словам Джемилева.

Это демонстрация того, какое у нас государство. Президент – еврей, министр обороны – крымский татарин. То есть тот нарратив, который пытается навязать миру российская пропаганда, что у власти ультранацисты, просто размывается. Поделиться

Также крымский татарин в должности министра обороны является моральной поддержкой для тех, кто сейчас находится в Крыму.

Это дает уверенность в том, что вопрос деоккупации Крыма — это временный вопрос. Оно никогда с повестки дня сниматься не будет. Поделиться

Также Джемилев поделился своим недавним спором с Умеровым об освобождении Крыма.