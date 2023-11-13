Спорили до хрипоты. Какие планы у Мустафы Джемилева и Рустема Умерова на счет Крыма

13 ноября лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев отмечает юбилей – 80 лет. В новом интервью для online.ua он рассказал, делится ли министр обороны Рустем Умеров с ним мнениями о новой должности и почему они поспорили из-за Крыма.
Умеров разрабатывал операции по ГУР
Лидер крымскотатарского народа говорит, что хотя Рустем Умеров является гражданским, однако после широкомасштабного вторжения он постоянно занимался военными вопросами и снабжением вооружениями.
Еще более удачным он оказался в политическом плане, по словам Джемилева.
Также крымский татарин в должности министра обороны является моральной поддержкой для тех, кто сейчас находится в Крыму.
Также Джемилев поделился своим недавним спором с Умеровым об освобождении Крыма.
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